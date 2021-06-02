الأربعاء 02 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«فساتين بحر».. تألقي في صيف 2021 (صور)

فساتين البحر
فساتين البحر

تهتم جميع الفتيات في فصل الصيف بأناقتها وإطلالتها خاصة خلال التنزهات في المصيف وعند الاستعداد للذهاب إلى المصيف لقضاء إجازة سعيدة يفكرن فيما سيرتدونه.

وتتحدث اليوم لـ«الدستور» مروة القاضي خبيرة الموضة، عن أحدث صيحات فساتين الشاطئ في صيف 2021.

 

الكروشية يغزو الشواطئ في الصيف - عين
فستان البحر الكروشيه

فستان البحر الكروشيه:

هناك الكثير من الفتيات من محبي الكروشيه بشكل كبير، لذلك فهو دائماً أول ما يلفت نظر اى فتاة وخلال السنوات الأخيرة وحتى صيف 2021عام  عاد مسيطر بقوة ليتربع على عرش الموضة فببساطة هو من يمنح الفتاة مظهر جذاب، ويبدو قيماً للغاية كما أنه قطعة بسيطة وخفيفة ويمكن ارتدائه أعلى المايوه خلال الجلوس على الشاطئ، وهناك استايلات متنوعة منه يمكن لاى فتاة الاختيار من بينها سواء كان الطويل الماكسي، أو الميدي، أو حتى القصير بل يمكن تنسيقه أيضاً مع قميص جينز وقبعة للحصول على إطلالة صيفية أنيقة على الشاطئ.

 

عطلة شاطئ فستان شيفون نساء فستان مُزين بطباعة بوهيمية فستان طويل 18018 | فساتين | Naoko
فساتين الشواطئ البوهيمية 

فساتين الشواطئ البوهيمية 

إن كانت الفتاة من محبي الإطلالات البوهيمية والملابس المشجرة، فهي أيضاً رائجة في فساتين البحر لموسم فصل الصيف لعام 2021 و هي لا تحتاج مجهود في تنسيقها فهي قطعة واحدة ترتديها ولكنها أنيقة يمكن اختيار فساتين الشاطئ البوهيمية ذات الأكتاف المنسدلة، أو تلك التي تأتي بتطريزات يدوية كما يمكن إضافة لمسة من الأناقة بوضع حزام على منطقة الخصر لإظهار القوام بشكل أكثر جاذبية.

 

فساتين شيفون ناعمة بأكمام طويلة | مجلة سيدتي
فساتين البحر الشيفون  

فساتين البحر الشيفون  

عند التواجد على الشاطئ  تكون كل فتاة بحاجة لقطعة ملابس خفيفة للغاية لترتديها أعلى المايوه وفي نفس الوقت تكون أنيقة ومناسبة في حالة أرات التحرك أو الذهاب لأي مكان لذلك اصبحت فساتين الشاطئ الشيفون اختيار مثالي لموسم فصل الصيف لعام 2021 فهي تأتي بأشكال عديدة تتناسب مع مختلف أشكال الجسم، و يمكن تنسيقها مع قبعة خوص، أو حذاء مسطح أو  حتى حقيبة صغيرة تضع فيها الفتاة أغراضها التي لا تستغني عنها.

 

 

فساتين للبحر بستايلات جميلة جداً وعصرية 2018
فساتين الشواطئ للفتيات الكيرفي

فساتين الشواطئ للفتيات الكيرفي

الفتيات الكيرفي محظوظات للغاية عند اختيار فساتين البحر فهناك الكثير من الموديلات التي تناسبهن بل وتجعلهن يتألقن بشكل كبير، خاصة وأن أغلب فساتين الشاطئ تكون فضفاضة للغاية فإن كنت فتاة كيرفي أو ذات قوام ممتلئ، فبإمكانها اختيار فستان الشاطئ بقصة الـوورب وهو الفستان بدون اى حمالات. 

فساتين البحر

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