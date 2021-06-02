القبض على المتهم بذبح زوجته فى قنا وحبسه 4 أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء الثلاثاء، من إلقاء القبض على المتهم بذبح زوجته في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إشارة من المباحث الجنائية تفيد بالعثور على جثة عطيات . م . ا، 65 عاما، غارقًة في دمائها، نتيجة آثار ذبح في رقبتها، بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على، محمد . ا . ا، 70 عامًا، زوج السيدة، وذلك لاتهامه بذبح زوجته مستخدمًا سلاح أبيض، فيما قررت النيابة العامة بمحافظة قنا حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، الثلاثاء، حبس موظف بالمعاش عمره 74 سنة؛ لاتهامه بالتحرش بطفلة 8 سنوات داخل صيدلية بقنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بقيام مبارك.ع وثريا.م.ا، والدي الطفلة فرحة، 8 سنوات باتهام أحمد.س.ا، 74 عاما، بالتحرش بطفلتهما داخل صيدلية بمنطقة المساكن بقنا.

وكشفت تحريات المباحث أن أحد المواطنين دخل صيدلية لشراء أدوية، فوجد المتهم يتحرش بالفتاة داخل الصيدلية، ويحضنها من الخلف فقام المواطن باصطحاب الطفلة إلى منزل والدها، وقص عليه ما شاهد وعليه قام والدا الطفلة بتحرير محضر بقسم قنا وشهد المواطن بما شاهده داخل الصيدلية.

وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 3015 لسنة 2021 إداري قسم قنا، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.