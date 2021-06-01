الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بشرى للأطفال.. حديقة الحيوان تبدأ التشغيل التجريبي للبدلات النهرية

البدالات
البدالات

بدأت حديقة الحيوان بالجيزة، التشغيل التجريبى لمشروع البدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه تتضمن البدلات النهرية مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، وتم تزويد كل بدال من البدالات بمسدسات مياه لإضفاء نوع من الترفيه على الأطفال، وداخل منطقة البدلات النهرية مجموعة من الغطاسين المدربين لحماية الأطفال، فضلا عن توفير جواكت أمان للاطفال، مما يضفي جانب من الحماية والأمان.

وأكد في تصريح اليوم أن ذلك يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تنوع وزيادة الانشطة الترفيهية داخل حديقة الحيوان، حيث تم عمل مشروع بدالات مائية لاستغلال المسطحات المائية والبحيرات بعد تبطينها وتنقية المياه بها لإدخال مزيد من البهجة لزائرى الحديقة بعد إنشاء مدينة ملاهى الأطفال وحديقة الحيوانات الأليفة للأطفال وسينما الأطفال. 

حدائق الحيوان تبدأ التشغيل التجريبي للبدلات النهارية لأول

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