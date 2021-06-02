القصة الكاملة لوفاة ربة منزل ذبحًا على يد زوجها بقنا

لم تكن تعلم عطيات، صاحبة العقد السابع من العمر، أنها ستلقى حفتها على يد زوجها المسن البالغ من العمر 70 عامًا، بعد أن ذبحها بسلاح أبيض داخل منزلها بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

عطيات . م . ا، صاحبة العقد السابع من العمر، عثر على جثتها غارقًة في دمائها، نتيجة آثار ذبح في رقبتها، بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، فيما أخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالواقعة.

وعلى الفور كثفت أجهزة الأمن جهودها لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة الأليمة، التي بينت اتهام الزوج، الذي يدعى محمد . ا . ا، البالغ من العمر 70 عامًا، بذبح الزوجة داخل المنزل مستخدمًا سلاح أبيض، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، أن المتهم والمجني عليها، قد دخلا في مشاجرة كلامية تطورت لحد الاشتباك بالأيدي فيما بينهما، قبل الحادث بساعات قليلة.

وفي السياق ذاته، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات اللازمة.

وكانت قد قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، الثلاثاء، حبس موظف بالمعاش عمره 74 سنة؛ لاتهامه بالتحرش بطفلة 8 سنوات داخل صيدلية بقنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بقيام مبارك.ع وثريا.م.ا، والدي الطفلة فرحة، 8 سنوات باتهام أحمد.س.ا، 74 عاما، بالتحرش بطفلتهما داخل صيدلية بمنطقة المساكن بقنا.

وكشفت تحريات المباحث أن أحد المواطنين دخل صيدلية لشراء أدوية، فوجد المتهم يتحرش بالفتاة داخل الصيدلية، ويحضنها من الخلف فقام المواطن باصطحاب الطفلة إلى منزل والدها، وقص عليه ما شاهد وعليه قام والدا الطفلة بتحرير محضر بقسم قنا وشهد المواطن بما شاهده داخل الصيدلية.

وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 3015 لسنة 2021 إداري قسم قنا، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.