الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول فول الصويا

فول الصويا
فول الصويا

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول فول الصويا مراعاتها، خلال شهر يونيه.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

ينصح بالعناية بعملية نقاوة الحشائش والعزيق أولاً بأول خلال الستة أسابيع الأولى من الزراعة.

يتم الخف بعد تكامل التكشف حيث يترك 2- 3 نباتات في الجورة الواحدة حسب المسافات بين الجور، وفي حالة الزراعة سرسبة تخف النباتات على مسافة 4 – 5 سم (20 نبات في المتر الطولي).

يتم الري كل 15 يوم في أراضي الوادي وكل 5-8 أيام في الأراضي الجديدة حسب قوام التربة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول فول الصويا يجب

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