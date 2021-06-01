«الإحصاء»: ارتفاع صادرات مصر إلى إيطاليا لـ333.6 مليون دولار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر إلى إيطاليا إلى حدود 333.6 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 317.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 5.2% بقيمة 16.3 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه «الدستور» إلى أن الألومنيوم ومصنوعاته جاء فى المرتبة الأولى بين أبرز الصادرات المصرية لإيطاليا بقيمة 59.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 53.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 6.2 مليون دولار خلال عام بنسبة 11.7%، يليها صادرات مصر من حديد وصلب والتى ارتفعت إلى 56.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 9.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 46.3 مليون دولار بنسبة 477.2%.



وأضاف جهاز الإحصاء أن صادرات مصر من الأسمدة سجلت ارتفاعًا هى الأخرى لتصل إلى 44.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 30.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14.3 مليون دولار بنسبة 47.1% خلال عام، كما ارتفعت صادرات خضر ونباتات صالحة للأكل لـ 18.5 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 15.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 19.6%، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 17 مليون دولار مقابل 16.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



يشار إلى أن الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم سجلت ارتفاعًا إلى حدود 5.5 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير من عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولا خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 0.9%، فيما بلغت صادرات مصر لأكبر خمس دول 1.5 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 24.6% خلال عام.