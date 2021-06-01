مراكز شباب جديدة في أبوتشت بقنا ضمن مبادرة حياة كريمة

كشف الدكتور قدرى الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا أنه تم تحديد 38 مليون جنيه لإنشاء مراكز شباب بعدد 19 قرية تابعة للمركز.

وقال الشعيني، فى تصريحات الثلاثاء، إن هناك 19 قرية مدرجة ضمن خطة العمل لإنشاء المراكز الشبابية، مبينًا أن هناك قرى جرى تخصيص مساحات بها وهناك قرى لا يوجد مساحات للانشاء، وكانت القرى على النحو التالي:-

1- قرية أبوشوشة بتكلفة 6 ملايين جنيه لإنشاء مركز شباب على مساحة فدان أرض ملك للرى والميكانيكا بالمستعمرة وتم إدراجها بخطة التنمية المحلية.

2- قرية الأميرية بتكلفة 2 مليون لإنشاء مركز شباب على مساحة 5 قراريط بأرض أملاك ري بجوار الثانوية الجديدة.

3- قرية الأوسط سمهود يوجد أرض جارى تخصيصها ملك الوحدة المحلية بتكلفة 2 مليون لإنشاء مركز الشباب.

4- قرية البحرى سمهود بتكلفة 2 مليون جنيه يوجد أرض مخصصة مساحة 1750 متر بالقرار رقم 123 لسنة 2017.

5- قرية الحبيلات الشرقية يوجد مساحة 6 قراريط لإنشاء مركز الشباب.

6- قرية كوم جابر يوجد 1000 متر ملك التعاون الزراعى داخل الكتلة السكنية لإنشاء مركز الشباب بتكلفة 2 مليون جنيه.

7- قرية الحسينات يوجد غرفتين متبرع بهم من قِبل عمدة القرية لذلك يوجد مساحة 1250 متر منافع رى بجوار ترعة الفؤادية البر الأيمن جرى تخصيصها للإنشاء.

8- قرية الرفشة لا يوجد أرض ملك للدولة ولا تبرع الأهالي للإنشاء.

9- قرية الرواتب توجد أرض بمساحة 1056 على طريق أبوتشت الرواتب ملك للري.

10- قرية الزرايب يوجد ارض ملك للرى بجوار الملعب المفتوح بمساحة 5 قراريط على البر الأيمن من ترعة الفؤادية.

11- قرية السليمات يوجد مبنى مكون من غرفة لذلك هناك مساحة 4 قراريط ملك للشباب والرياضة متبرع بها من قِبل الأهالى بما فيها المبنى القديم، لإنشاء مركز الشباب بتكلفة 2 مليون جنيه.

12- قرية الشقيفى يوجد مساحة 1050 متر ملك شركة سكر نجع حمادى بمدخل القرية، هناك اعتراض عليها.

13- قرية العوامر الغربية لا يوجد أرض ملك للدولة ولا تبرع الأهالي.

14- قرية القبلى سمهود يوجد 1500 متر ملك للرى بجوار سكة الحديد لإنشاء مركز الشباب.

15- قرية القلعية يوجد 1000 متر منافع رى بجوار مصرف الرشوانية لإنشاء مركز أبوتشت بتكلفة 2 مليون جنيه.

16- قرية بخانس يوجد ملعب مفتوح داخل سور الوحدة المحلية بقرية بخانس وصادر له قرار تخصيص بتكلفة 2 مليون لإنشاء مركز الشباب.

17- قرية جزيرة الدوم يوجد أرض ملك للرى بجوار ترعة التربينات بمساحة 2025 متر لإنشاء مركز الشباب.

18- قرية كوم يعقوب يوجد ارض ملك الأوقاف بمساحة فدان بين قرية كوم يعقوب وقرية الحبيلات الغربية لانشاء مركز الشباب.