«التضامن» تعلن عن فتح باب التقديم لـ48 مشروع تأهيل بـ3 محافظات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم وتجديد الإسناد لـ48 من مشروعات التأهيل بمحافظات (الإسماعيلية، أسيوط، الغربية) للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه يجب أن تستوفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في التقديم عدد من الاشتراطات التالية:

تكون حاصلة على صفة النفع العام أو تقدمت للحصول عليها بناء على هذا الإعلان.

تكون جمعية أو مؤسسة أهلية تعمل في مجال (التأهيل، أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أو التنمية المجتمعية).

يكون نطاق عملها (مركزية) على مستوى الجمهورية أو (محلية) بمحافظات (أسيوط، الاسماعيلية، الغربية).

يكون لديها الاستعداد الكامل والكوادر البشرية، والقدرة المالية والإدارية على: (إعادة تنظيم وتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة بالمشروع التأهيلي، تحسين البنية التحتية وفق الكود الهندسي المصري للإعاقة، حوكمة الموازنات السنوية المالية التشغيلية).

يكون لديها الجدية التامة في التنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة بالمحافظات نحو (تقديم خدمات الإعاقة، وخدمات التأهيل -ذات الجودة- للأشخاص ذوي الإعاقة)، سوف تكون أفضلية لمن لديها خبرات سابقة في إدارة المشروعات التأهيلية، أو التنموية.

وأشارت إلى أنه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في التقديم إرسال المستندات الآتية:

1- سيرة ذاتية (مختصرة) حول البيانات الأساسية والخبرات السابقة والشراكات والبرامج والمشروعات السابقة.

2 - تعهد مختوم بقدرة (الجمعية/ المؤسسة) الأهلية على استيفاء الاشتراطات السابقة والالتزام بها حال الإسناد.

3- طلب مختوم من رئيس مجلس الإدارة/ الأمناء بالرغبة في الإسناد؛ لأي من المشروعات التأهيلية.

4 - خطاب من الجهة الإدارية التابع لها (الجمعية/ المؤسسة) الأهلية؛ يفيد عدم وجود مخالفات (مالية، إدارية، فنية) جسيمة خلال الثلاث أعوام الأخيرة.

5- صورة من رصيد حساب البنك.

6- صورة مختومة –طبق الأصل- من أخر ثلاث ميزانيات حسابات

ختامية للأعوام (2018، 2019، 2020).

7-صورة من إجماليات الموازنات المنتهية للـ (الجمعية/ المؤسسة) الأهلية للأعوام (2018 ، 2019 ، 2020).

8 -دراسة جدوي مبسطة حول: المشروع المطلوب إسناده للجمعية/ المؤسسة الأهلية.

9- تقديم (الجمعية/ المؤسسة) الأهلية ما يفيد اتخاذ الإجراءات نحو توفيق الأوضاع وفق قانون العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019.