بالتعاون مع «الأكاديمية العربية».. «الدستور» تنظم ندوة في كيفية استخدام الإبتكار في القصص الصحفية

في إطار الحرص على تقديم الفرص التدريبية لشباب الإعلاميين، ومشاركة الخبرات العملية الإعلامية معهم لتطوير مهاراتهم، تنظم جريدة الدستور، محاضرة إلكترونية مجانية، في كيفية استخدام الإبتكار في القصص الصحفية «فن الفيتشر».

وتقام الندوة يوم الجمعة المقبل، ضمن برنامج الريادة في الإعلام، بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في ظل التعاون الدائم لمشاركة شباب الإعلاميين الخبرات العملية، وتطوير مهاراتهم الإعلامية بطريقة عملية وارشادهم للمسار المهني الصحيح.

وتتناول المحاضرة فن الفيتشر والذي يعد من فنون الكتابة الصحفية المؤثرة والتي اصبحت ذات بعد اجتماعي هام لإبراز قصص النجاح وتسليط الضوء عليها، وايضا مشاركة القصص الإنسانية مع القراء في مختلف المجالات بصورا شيقة من مشاهد مجتمعية واقعية.

وتأتى المحاضرة ضمن برنامج الريادة في الإعلام، والذي استمر على مدار اكثر من شهرين، بإستضافة مجموعة من المدربين المحترفين والمتحدثين بمجال الإعلام ليشمل عدد من التدريبات العملية والتطبيقية على محتوى البرنامج لتحقيق أقصى استفادة.