«صحة أسوان» تكشف حقيقة رصد إصابة بالفطر الأسود

كشف مصدر طبي لـ«الدستور» إن محافظة أسوان لم تسجل أي أصابة بالفطر الأسود حتى الآن بجميع مراكزها، وكل ما يتم تداوله حول ظهور حالة مصابة ليس صحيح مطلقًا.

وأضاف المصدر الطبي أن ما تردد عن وجود إصابة بالفطر الأسود غير صحيح، وتبين بالفحوصات الطبية أنها تعاني من مشكلة في عظام الوجه، قائلاً: «العضلة اللي فيها فك الأسنان معوجة»، وسيتم تحديد موعد إجراء العملية الجراحية لها خلال يوم أو يومين.

وأوضح المصدر لـ«الدستور» أن مديرية الشئون الصحية تتابع حالتها بشكل مستمر، وتأكدت أنها ليست مصابة بالفطر الأسود، وتتواجد في الوقت الحالي بمعهد ناصر في القاهرة بالطابق السادس «أ» لانتظارها إجراء العملية الجراحية السالف ذكرها.