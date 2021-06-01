الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر

محصول القصب
محصول القصب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يونيه.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

• الانتهاء من التسميد النيتروجينى والبوتاسي للمحصول قبل نهاية هذا الشهر.

• استمرار إحكام عملية الري كل 7-10 أيام

• استمرار عملية التمشيط للتأكد من خلو المساحات الجديدة من الإصابات المرضية أو الحشرية وسرعة إتخاذ الإجراءات فور اكتشافها للحد من انتشارها في باقي الحقول والمساحات.

• مراقبة مدى الإصابة بالفئران مع الحرص على المقاومة الجماعية عن طريق مديريات الزراعة مع ضرورة إرشاد الزراع لأهمية نظافة الجسور والطرق وقنوات الري والصرف من الحشائش لأنها مصدر للعدوى بالآفات العديدة.

• استمرار عملية إطلاق الطفيل لمكافحة الثاقبات بالتنسيق مع مكافحة الحشرة القشرية.

 

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر يجب

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