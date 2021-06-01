الأربعاء 02 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ذكرى ميلادها.. إليكِ بعض دروس الأناقة من مارلين مونرو

مارلين مونرو
مارلين مونرو

قالها مصمم الأزياء الشهير إيف سان لوران ذات مرة: "الموضة تتلاشى ولكن الأناقة أبدية"، في حين أن اتجاهات الموضة تأتي وتذهب من موسم إلى آخر، إلا أن الأسلوب فطري، هو السبب في أن الشخصيات البارزة من الأزمنة الماضية لها نفس الأهمية اليوم، وهو ما حدث مع شخصية اليوم مارلين مونرو.

فيصادف اليوم عيد ميلاد مارلين مونرو الـ95، وتكريمًا لها إليكِ بعض دروس الأناقة التي علمتنا إياها وفقا لموقع her:

كانت مارلين من أشد المعجبات بالكعوب العالية، فأسهل طريقة لتغيير الجينز الخاص بك والجزء العلوي إلى شيء مميز قليلاً هي إضافة حذائك المفضل.

غنت مارلين أغنية Diamonds هي أفضل صديق للفتاة في فيلم Gentlemen Prefer Blondes، في إشارة إلى قيمة المجوهرات في حياة المرأة.

احتضنت مارلين منحنياتها الأنثوية، مرتدية فساتين تعانق الشكل مثل التنانير الكاملة والفساتين الممتلئة بالحيوية. 

لم تكن تتخلى عن أي شيء في خزانة ملابسها، لأن ما يخرج عن الموضة يعود من جديد.

هناك العديد من الاقتباسات التي يمكن العثور عليها على الإنترنت والتي تدعي أنها من مارلين مونرو مثل: "الرغبة في أن تكون شخصًا آخر هو مضيعة لوقتك". 

في البدايات وعملها كعارضة للأزياء، اعتمدت مارلين مونرو اللون الأشقر البلاتيني لشعرها البني، والذي أصبح فيما بعد موضة رائجة في عالم صبغات الشعر.

كان اللافت للانتباه أنها كانت صاحبة بشرة صافية ويعود السر وراء ذلك كونها لا تعتمد على الماكياج الثقيل الذي يهلك بشرتها بل تكتفي بالروج والبلاشر على الخدود مما يظهرها بمظهر طبيعي مع وضع بودرة لامعة.

يعتبر الأيلاينر من أهم أدوات الماكياج الخاصة بها، حيث كانت تحرص على تطبيقه على الوجه لما يعطيها من إطلالة ساحرة بلون أسود داكن، والعيون المجنحة.

مارلين مونرو الكعوب الموضة الفساتين عيد ميلاد التنانير

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