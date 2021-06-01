الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

حبس المتهم بقتل محفظ قرآن بالبحيرة 4 أيام

المتهم تيمور الكندوز
المتهم تيمور الكندوز

أمرت نيابة إيتاى البارود بالبحيرة، الثلاثاء، حبس تيمور الكندوز 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة قتل محفظ القرآن الشيخ عماد عبدالمنعم عوض، على الطريق الزراعي بجوار أحد مطاعم قرية التوفقية التابعة لدائرة المركز.

وأنهت النيابة، مساء الثلاثاء، تحقيقاتها مع المتهم بقتل محفظ القرآن بقرية الصواف بمركز كوم حمادة بعد تحقيقات استغرقت 6 ساعات، حيث وجهت النيابة للجاني تهم القتل العمد وحيازة أسلحة دون ترخيص وفرض سيطرة وبلطجة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، لتقرر النيابة الانتقال السريع إلى مسرح الجريمة صحبة المتهم وسط حراسة مشددة من الشرطة لتمثيل الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط مباحث مديرية أمن الغربية، من ضبط مسجل خطر "تيمور الكندوز"، مرتكب واقعة مقتل محفظ القرآن الكريم بطلقات نارية بالطريق الزراعي بالقرب من قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود.

ترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى إيتاي البارود العام، يفيد بوصول شاب مصابا بطلقات نارية وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة عماد عبدالمنعم عبداللطيف، 35 عامًا، مقيم بقرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة، وتوفي متأثرًا بإصابته بطلقات نارية أعلى الفخذ الأيسر وتهتك بالأنسجة والشرايين وأسفل البطن بمنطقة العانة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ووجّه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، ضم العقيد حازم خيرى رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت  المقدم اسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والنقيب كريم الشونة معاون أول المباحث  لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبه.

الطريق الزراعي القتل العمد النائب العام كوم حمادة محافظة البحيرة حفظ القران الكريم

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