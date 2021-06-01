«6 إصابات».. مدير مستشفى جامعة المنصورة يكشف تفاصيل وفاة سيدة بالفطر الأسود

توفيت سيدة من أبناء محافظة كفر الشيخ متأثرة بإصابتها بالفطر الأسود، في قسم الأنف والأذن والحجنزة بمستشفى جامعة المنصورة.

وأكد مصدر بمستشفى الجامعة أن السيدة لم تكن مصابة بكورونا، بل كانت مريضة بسرطان الثدي، وعانت من التهاب فطري حاد اجتياحي للجيوب الأنفية نتيجة إصابتها بالفطر الأسود، بسبب ضعف مناعتها فقط.

وأكد الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات الجامعة، أن السيدة كانت تعانى من بعض الأعراض منها الأنيميا وسرطان الثدي والسكر، وأصيبت بالفطر الأسود نتيجة ضعف المناعة وليس بسبب إصابتها بكورونا.

وأكد «الشعرواي» أن المرض موجود منذ فترات طويلة، ويأتى نتيجة ضعف المناعة ومعروف طبيا، موضحا أن السيدة أصيبت به نتيجة ضعف مناعتها.

‎وقال إن المستشفى الجامعي به حالياً 6 إصابات بالفطر، منهم واحدة تأكد إصابتها بالفطر الأسود بعد عمل التحاليل الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتين بدأتا تتماثلان للشفاء بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ومن المتوقع خروجهما من المستشفى قريباً، كما يجري حاليا تحضير حالتين لإجراء عمليات لاستئصال الفطر من مناطق الإصابة، بالإضافة إلى حالتين تخضعان للعلاج بوحدة العناية المركزة.

وأشار مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة إلى أن جميع حالات الفطريات التي وصلت المستشفى هي لأصحاب أمراض مزمنة أو فشل كلوي أو مرضى أورام، ويعانون من ضعف شديد في المناعة، مؤكداً أهمية علاج الحالات فور الشعور بأي أعراض.

ودعا «الشعراوي» إلى عدم القلق من وجود الفطر فهو معروف علمياً، ويتم تشخيصه وعلاجه متوافر، كما أنه مرض لا ينتقل عن طريق العدوى، ونادراً ما يصيب مصابي كورونا، وإنما يحدث نتيجة ضعف المناعة الشديدة، وهو من أسوأ أنواع فطريات الأنف والجيوب الأنفية، فهو نوع متغلغل يتسبب في تجلطات الأوعية الدموية، وبالتالي غرغرينا بالأنسجة، وتحول الجلد أو العظام.