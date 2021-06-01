مواجهة قانونية بين رئيس حي عين شمس والمتهمين بالتعدي عليه

أجرت نيابة مدينة نصر الجزئية، برئاسة محمود صلاح، مواجهة قانونية بين رئيس حي عين شمس والمتهمين بالاعتداء عليه أسفل منزله.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال اللواء ماهر هاشم الذي تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص بالشوم أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر أثناء استعداده لركوب سيارة الحي، مما أسفر عن سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد رئيس الحي أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم، يبلغ عددهم 5، ينهالون عليه بالضرب بالشوم، موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك ولا يوجد بينه وبين أحد خصومة، لافتا إلى أنه يخضع لعمل أشعة وفحوصات.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (رئيس أحد الأحياء بالقاهرة) بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي"، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة تحديد وضبط المتهمين، وأسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور (سائق- مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من (مقاول- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من (مخدر الحشيش)، وبالاشتراك مع (سائق "توك توك"- مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه، وشخصين آخرين "جارٍ ضبطهما" وذلك لقيام المجنى عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفى سبييل ذلك قام بمراقبته مع باقى المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي.