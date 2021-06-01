«الدبيبة» يطلب دعم فرنسا في مكافحة الإرهاب وإخراج المرتزقة من ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله ليبيا وفرنسا لمواجهة التحديات المشتركة.

وقدم «الدبيبة»، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس، الشكر لفرنسا، قائلا: «نشكر فرنسا على دعمها لنا في جهود توحيد الليبيين».

وتابع: «نتطلع إلى استكمال المشاريع المشتركة مع فرنسا والمتوقفة منذ فترة طويلة»، مطالبا بدعم فرنسي في مكافحة الإرهاب وإخراج المرتزقة من ليبيا.

من جانبه، أكد ماكرون دعم ليبيا اقتصاديا من أجل توزيع منصف وشفاف لمواردها، قائلا: «لن نسمح لمن يهددون وحدة وسلامة ليبيا بمواصلة أنشطتهم».

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، قد التقى، اليوم في باريس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عادل جمعة، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا.