الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدبيبة» يطلب دعم فرنسا في مكافحة الإرهاب وإخراج المرتزقة من ليبيا

رئيس حكومة الوحدة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله ليبيا وفرنسا لمواجهة التحديات المشتركة.

وقدم «الدبيبة»، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس، الشكر لفرنسا، قائلا: «نشكر فرنسا على دعمها لنا في جهود توحيد الليبيين».

وتابع: «نتطلع إلى استكمال المشاريع المشتركة مع فرنسا والمتوقفة منذ فترة طويلة»، مطالبا بدعم فرنسي في مكافحة الإرهاب وإخراج المرتزقة من ليبيا.

من جانبه، أكد ماكرون دعم ليبيا اقتصاديا من أجل توزيع منصف وشفاف لمواردها، قائلا: «لن نسمح لمن يهددون وحدة وسلامة ليبيا بمواصلة أنشطتهم».

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، قد التقى، اليوم في باريس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عادل جمعة، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا.

عبد الحميد الدبيبة إيمانويل ماكرون فرنسا ليبيا اخراج المرتزقة

الأكثر قراءة

خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

بعد تدهور حالتها الصحية.. إيمان الحصري تتصدر تريند السوشيال ميديا

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

حقيقة هروب «كارتيرون» من الزمالك للمرة الثانية

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

«اشتكاني للسيسي».. نبيل فهمي: عرضت على وزير خارجية إثيوبيا تمويل مصر لسد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009