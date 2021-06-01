وزير السياحة يستقبل سفير أوكرانيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير Yevhen Mykytenko سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، حيث أن السوق الأوكراني يأتي في المرتبة الثانية في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، كما أن أوكرانيا كانت من أوائل الدول التي جاء سائحوها إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة في يوليو 2020 والاكثر اقبالا على المقاصد السياحية المصرية منذ ذلك التاريخ، مما يؤكد ثقة دولة ومواطني أوكرانيا في الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبق في المنتجعات السياحية المصرية.

ومن جانبه، أشاد سفير أوكرانيا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي وتطعيم العاملين بالقطاع بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، كما أثنى على الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر والتي تسهم في حماية المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وأكد السفير على شغف المواطنين الأوكران بمصر وحرصهم على زيارتها للاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحى المصري من شواطئ مشمسة وجو دافئ ومناظر طبيعية خلابة وحياة بحريه فريدة وفنادق ومنتجعات سياحية متميزة.

يذكر أن هشام الشاعر عضو غرفة الفنادق صرح قبل أيام أن غرفة الفنادق ووزارة الصحة انتهت رسميا من تطعيم ٨٠ ألف عامل بمدينتي شرم الشيخ والغردقة ووضع شارة التطعيم على زي العاملين لاطمئنان السائح بالفندق، مؤكد أنه تم تخصيص فندق لتلقي تطعيم العاملين في الغردقة، بينما شرم الشيخ كان وزارة الصحة أكثر تعاوننا حيث تقوم المرور علي الفنادق وتطعيم العاملين بها، مشيرا إلى الحملات التطعيم مستمرة وأنه سيتم الإعلان قريبا على انتهاء من تطعيم كافة العاملين في القطاع السياحي بتلك المدينتين ثم يتم البدء في المحافظات الآخرى مثل الإسكندرية وباقي المحافظات على أن يبداء تطعيم العاملين بفنادق الأقصر وأسوان قبل بدء موسم السياحة الشتوي لتصبح هي الآخرى مستعدة لاستقبال السياحيةً.

وآكد الشاعر أنه فور فتح المطارات وعودة الطيران بين الدول سيتم المشاركة بقوة للفنادق في المعارض الدولية والترويج لها من خلال تلك المعارض.