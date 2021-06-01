رئيس مياه القناة: انتهاء صيانة وغسيل شبكة محطة «التوطين»

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من صيانة محطة مياه "التوطين" بالقنطرة شرق، بطاقة تصميمية 200 لتر/ ث، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت أن جميع الأعمال التي تم الانتهاء منها بمحطة "التوطين" بالقنطرة شرق شملت صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير الخزانات من الرواسب، كما تم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وتم عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل وتطهير خزان المياه، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والفلاتر.

وأشار رئيس مياه القناة إلى استمرار الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسئول الشئون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بتقديم بيان إحصائى بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة، الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.