محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير بطنطا والمحلة

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نسب تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى.

حيث استعراض ما أُنْجِزَ من أعمال التطوير في المشروعات الجارية، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، رؤساء المدن وممثلي شركات الرصف.

خلال الاجتماع، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات (منطقة الكورنيش، شارع الإسكندرية، منطقة السيد البدوي، السكة الجديدة، طريق سبرباي، الطريق المؤدي إلى المجزر النصف آلي بطنطا والطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالمحلة)، مشدداً على سرعة الانتهاء من كافة مشروعات الرصف والتطوير في موعدها المحدد وبالمواصفات القياسية المتفق عليها.

في سياق آخر، وجه المحافظ بـ(تهذيب الأشجار، زرع أعمدة الإنارة، زيادة الإضاءة بالشوارع والطرق وتجميل الجزيرة الوسطى بالطرق السريعة) للحفاظ على المظهر الجمالي للطرق، كما وجه وكيل وزارة الري بسرعة تطهير (ترعة القاصد، مصرف سبرباي ،بحر شبين وقناة طنطا الملاحية) والانتهاء منهم منتصف الأسبوع القادم.

وأكد محافظ الغربية أن اختيار الشوارع الجديدة التي سيتم رصفها في خطة العام المالي ٢١ / ٢٢ تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، احتياجات السكان، الربط بين طرق أساسية ومحورية)، وذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ والنائب محمود الشامي، لتفقد أعمال الرصف الحالية بشوارع المحلة الكبرى ومعاينة الطرق المقترح رصفها في خطة العام الجديد ٢١ / ٢٢.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف في مراحلها النهائية بشارع عمار بن ياسر ، وكذلك وضع طبقة السن تمهيداً للرصف بشوارع (محمد فريد ، حمزة بن عبد المطلب وشارع قناة السويس) إلى جانب تهيئة شارعي السلخانة والرجبي للرصف.

في السياق ذاته، عاين المحافظ عدد من الشوارع المقترح إدراجها في خطة الرصف في العام القادم ، حيث تم معاينة مقترح لاستكمال طريق الرجبي حتى منطقة الوزارية والمجمع الصناعي ليتم بانتهائه تهيئة محور مروري جديد يربط مدينة المحلة بدايةً من منشية البكري حتى الطريق السريع المؤدي للمنصورة، كما تفقد المحافظ شارع مصطفى كامل الرابط بين الطريق الدائري وشارع محب كمحور مروري جديد أيضاً مع رصف جميع الشوارع الفرعية سواء بالأسفلت أو الانترلوك.

واختتم المحافظ جولته بتفقد (شارع المستشار، سكة دمرو، شارع سكة قطور، طريق شركة النصر وطريق محلة أبو علي)، موجهًا برسم خريطة خاصة بمدينة المحلة موضح عليها الشوارع الحيوية المقترح رصفها في خطة العام المالي ٢١ /٢٢.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة المحلة، وممدوح النجار رئيس حي أول المحلة وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.