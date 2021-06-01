الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجلس إدارة «المتحدة» يقرر تعيين نشوى جاد رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«it watch»

نشوى جاد
نشوى جاد

 في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة، قرر مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اجتماعه اليوم تعيين نشوى جاد في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمنصة الرقمية "it watch". 
جدير بالذكر أن نشوى جاد حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد "اللغة الإنجليزية"، فرعي الاجتماع الحسابي والعلوم، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وشغلت منصب مسئول السياسة العامة لمصر والسودان بمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "Facebook" منذ عام 2018 إضافة إلى مهامها كمنسق سياسة الاتصال والنفاذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وشغلت منصب مساعد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، وأمضت أكثر من 15 عاما في مجال حوكمة الإنترنت والاقتصاد السياسي والأمن السيبراني وصناعة الإنترنت والشئون الدولية والإقليمية والتعامل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ودبلوماسية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
بالإضافة إلى مشاركتها بتمثيل مصر دوليا بعدد من منظمات الأمم المتحدة في صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، كما ساهمت في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي والشركات متعددة الجنسيات.

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