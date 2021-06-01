افتتاح مهرجان «إسكندراني مبدع» للموهوبين من ذوي الهمم (صور)

أناب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ لافتتاح مهرجان إسكندراني مبدع، المقام باستاد الإسكندرية الرياضي والذي يهدف إلى تشجيع المواهب الفنية والرياضة للشباب من ذوي الهمم والشباب المستفيدين من البرنامج القومي للأطفال والكبار بلا مأوى.

حضر فعاليات الافتتاح ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ومحمد عبد الرازق، مدير استاد الإسكندرية الرياضي وإبراهيم الجمل، والقمص يوحنا رمزي ممثلين عن بيت العائلة بالإسكندرية.

وأكدت عازر حرص محافظة الإسكندرية بجميع أجهزتها على تنمية مواهب أبنائها الفنية والرياضة ودمج أبناء المحافظة من ذوي الهمم و الشباب المستفيدين من البرنامج القومي أطفال بلا مأوى، مشيرة إلى أن هذا المهرجان يُصدر صورة إيجابية للمجتمع عن الشباب من ذوي الهمم والشباب الذين تعرضوا لظروف اجتماعية صعبة إلا إنهم لم يستسلموا و كافحوا مما يجعلهم قدوة و نموذج يحتذى به لجميع الشباب.

أشارت نائب المحافظ أن ما ظهر من مواهب فنية لذوي الهمم و عروض رياضية لأبناء برنامج أطفال بلا ماوي يؤكد إنهم نماذج مشرفة و يجعلنا نعتز ونفتخر كونهم جزء من مجتمعنا، لافتة أنه يجب علينا جميعا دعمهم و رفع ثقتهم بأنفسهم و بامكانياتهم على تشكيل مستقبلهم المشرق، وخلال الافتتاح تم تقديم العديد من العروض الفنية و الرياضية للموهوبين من ذوي الهمم و أبناء برنامج الأطفال بلا مأوى.

وعقدت مديرية التضامن أمس الأول، الاجتماع التنسيقي النهائي لمهرجان اسكندراني مبدع الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية - إدارة الأندية الاجتماعية الذي يتضمن مجموعة مسابقات ثقافية وفنية ودينية ورياضية ومبادرات بهدف تعزيز اتجاه الدولة في دمج الفئات المهمشة من اطفال بلا مإوى ومحاربي السرطان والأيتام وذوي الإعاقة وترسيخ فكر قبول الآخر كأحد أهم أهداف وزارة التضامن، باشراف وكيل وزارة التضامن بالاسكندرية، ومدير المكتب الفني وتنسيق الدكتورة نرمين احمد مدير إدارة الأندية الاجتماعية ومسؤول المتابعة والتقييم بالفريق المحلي للبرنامج الحكومي لاطفال وكبار بلا مأوى، بحضور 10 مندوبين من الأندية والجمعيات والمؤسسات المشاركة.

افتتاح مهرجان اسكندراني مبدع

افتتاح مهرجان اسكندراني مبدع

افتتاح مهرجان اسكندراني مبدع

افتتاح مهرجان اسكندراني مبدع

افتتاح مهرجان اسكندراني مبدع

افتتاح مهرجان اسكندراني مبدع

افتتاح مهرجان اسكندراني مبدع

افتتاح مهرجان اسكندراني مبدع

افتتاح مهرجان اسكندراني مبدع

افتتاح مهرجان اسكندراني مبدع