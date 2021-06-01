جامعة الوادي الجديد: اختراع تركيبة كميائية تقتل كورونا في 60 دقيقة

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، الثلاثاء، جلسة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات.

واستهل مجلس جامعة الوادي الجديد جلسته بعرض تقديمي من الدكتور حسن سلطان، مدرس بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة الوادي الجديد وضح فيه نجاح فريق من علماء الجامعة وجامعة ميتشواكان بالمكسيك والمركز القومي لبحوث البناء وجامعة أسيوط باختراع تركيبة كيميائية "جيوبوليمر" لها القدرة علي تدمير فيروس كورونا خلال 60 دقيقة فقط، وهذه التركيبة غير سامة وصديقة للبيئة ويمكن استخدامها في تطبيقات عديدة كأسطح المستشفيات وغرف العمليات ومناطق العزل الصحي والمدارس والجامعات والمنازل.

وبما أن هذه التركيبة غير سامة وصديقة للبيئة ستبدأ جامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع جامعة ميتشوكان بالمكسيك والحكومة الفيدرالية في المكسيك بعمل بخاخ أنف مضاد للفيروس وأقراص استحلاب للفم من هذه المادة، وستبدأ التجارب الإكلينيكية في أقرب وقت ممكن بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والحكومة الفيدرالية بالمكسيك.

تم عرض فيلم تسجيلي مصور يوضح أنشطة الجامعة خلال مايو 2021، ثم عرض رئيس الجامعة توضيح استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أن العملية الامتحانية بجميع الكليات مسؤولية إدارة الكلية ووفقا للإطار الزمنى المتفق عليه بمجلس الجامعة، كما تتولى إدارة الكليات تذليل العقبات أمام جميع الطلاب أثناء جميع الامتحانات.

وأوضح طنطاوي إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تنطلق في يونيو طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أنه في حالات الامتحانات العملية لا بد من تواجد أستاذ المادة مع المعيدين والمدرسين المساعدين أثناء الامتحانات العملية وكذلك تواجد رئيس القسم بمكتبه لتذليل أي عقبات ومتابعة أداء الامتحانات للمواد الخاصة بقسمه، وفي حالة الامتحانات النظرية لا بد من تواجد أستاذ المادة يوم أداء الطلاب للامتحان لتوضيح أي غموض خاص بالامتحان وذلك تحت اشراف عميد الكلية ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

وشرع المجلس في مناقشة الموضوعات المبينة بجدول الأعمال وما استجد من أعمال أهمها تجديد تعيين اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد عضوًا بالمجلس لمدة سنتين قابلتين للتجديد وتجديد تعيين الدكتور عاطف أبو الوفا، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، رئيس الجامعة السابق عضوًا بالمجلس لمدة سنتين قابلتين للتجديد وتعيين الدكتور ثروت عبد العال، أستاذ القانون بجامعة أسيوط عضواً للمجلس لمدة سنتين قابلتين للتجديد، وإنشاء مكتب للعلاقات الدولية بالجامعة مناقشة إضافة مقرري التذوق الفني والتذوق الموسيقي إلي مادة القضايا المجتمعية علي فتح برنامجي الماجستير والدكتوراه في التربية "المناهج وطرق التدريس" تخصص تكنولوجيا التعليم ترقية عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين ومنح بعض الطلاب لدرجتي الماجستير والدكتوراه.