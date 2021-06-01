«شباب القادة» تشارك في الملتقى التوظيفي 13 للصيادلة

أعلنت مؤسسة شباب القادة YLF، عن المشاركة في الملتقى التوظيفي الثالث عشر للصيادلة، تحت إشراف كلية الصيدلة بجامة عين شمس وتحت رعاية SCOPS، والذي يقام سنويًا ويستضيف العديد من الشركات والهيئات المعنية بالدواء وصناعته في مصر.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، في بيان لها، أنه دائمًا ما كانت المؤسسة أن تكون داعمة للشباب و مؤمنة بقدراتهم و بأهمية الأنشطة الطلابية لشباب الجامعات في المجالات المختلفة، موضحا أن هذا الملتقى سيوفّر العديد من الفرص التوظيفية والتدريبات الصيفية لطلاب الصيدلة والخريجين وحديثي التخرج والتي تساعدهم على توسيع آفاقهم ومداركهم ومحاكاة سوق العمل.

وأشادت شباب القادة، بالمجهودات المبذولة في إقامة الملتقى التوظيفي الذي سيكون مليئًا بالعديد من الأنشطة والفعاليات والتي ستُقام على مدار يومٍ واحد؛ منها ورش العمل والمناقشات حول مجالات العمل المختلفة واحتياجات سوق العمل الحالية والتي سيقدمها العديد من الخُبراء في مجالهم، متمنيا بالنجاح لكل الطلاب ومشاركين دائمًا بكل المجهودات الممكنة في التطوير و التنمية.

وكانت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، قد نظمت يومي 15 و16 أبريل الماضيين، الملتقى التوظيفي الرابع عشر للكلية.

وكان الملتقى برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور هشام علي سالم القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور مينا إبراهيم تادرس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويشارك طلاب (PhAI group) في تنظيمه.

واستهدف ملتقى التوظيف الرابع عشر لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، كما يقول عميد الكلية الدكتور هشام علي سالم، توفير عدد من الفرص التدريبية للطلاب، ومساعدتهم في كتابة السير الذاتية الخاصة بهم، والتعرف على احتياجات سوق العمل.

كما يقدم الملتقى، الذي تشارك فيه نحو 20 شركة من شركات الأدوية المحلية والعالمية، والكثير من الصيدليات والمراكز البحثية، الفرص للطلاب والخريجين للتعرف على أحدث التقنيات في مجال الصيدلة، وتوفير عدد من فرص العمل.