بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة.. ارتفاع جديد في أسعار مواد البناء والأسمدة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع متوسطات أسعار مختلف أنواع مواد البناء خلال الربع الأول من العام الحالى 2021، وذلك تزامنًا مع إقرار الحكومة عدة إشتراطات جديدة لعودة تراخيص البناء بمختلف محافظات الجمهورية بعد توقف دام عدة أشهر.

وأشار تقرير التعبئة والإحصاء، إلى أن متوسط سعر الحديد المبروم سجل ارتفاعًا ملحوظًا إلى حدود 13.354 ألف جنيه خلال شهر مارس من عام 2021 مقابل 10.414 ألف جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قاربت 3 آلاف جنيه خلال عام، وارتفع متوسط سعر بيع الأسمنت الأبيض إلى حدود 122.50 جنيه خلال شهر مارس الماضى مقابل 119 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفع متوسط سعر أسمنت بورتلاندى عادى من 42 جنيه لـ 45.99 جنيه ، أسمنت حديدى من 54 جنيه لـ 55.04 جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأضاف تقرير الإحصاء، أن متوسط أسعار ألواح نحاس أصفر بلغت 131.7 ألف جنيه طن خلال شهر مارس 2021 مقابل 120.4 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وألواح زنك 89.1 ألف جنيه / طن خلال شهر مارس 2021 مقابل 54.6 ألف جنيه/ طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وقطاعات الألومنيوم 45.5 ألف جنيه / طن مقابل 42 ألف جنيه/ طن، بينما تراجع متوسط سعر بيع ألواح رصاص لـ 58.3 ألف جنيه/ طن خلال شهر مارس 2021 مقابل 101.9 ألف جنيه / طن خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

كما أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع جديد فى أسعار الأسمدة بأنواعها، حيث قفز متوسط سعر بيع سماد اليوريا للأغراض الزراعية إلى 3827 جنيها / طن خلال شهر مارس من عام 2021 مقابل 3552 جنيها / طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كذلك ارتفع متوسط سماد النترات المخصوص لـ 3070 جنيها/ طن خلال شهر مارس 2021 مقابل 3026 جنيها/ طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.