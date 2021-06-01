وفاة السويسرية إيفلين مؤسسة مدرسة الخزف بقرية تونس في الفيوم 

عن 86 عاما

توفيت، منذ قليل، السيدة «إيفيلين بوريه السويسرية» مؤسسة مدرسة الخزف بقرية تونس، التابعة لمركز يوسف الصديق ، بمحافظة الفيوم، عن عمر يناهز الـ86 عاما أثر هبوط حاد في الدورة الدموية بمنزلها بالقرية، كانت السويسيرية اسست المدرسة وصناعة الخزف والفخار بالقرية قبل 45 عاما ، وحولتها إلي اهم قرية سياحية بمصر ، وصاحبة المزارات الأجنبية نظرا لطبيعتها الخلابة وتدرج في الوان الطبيعة كالرقعة الخضراء ومياه بحيرة قارون والرمال الذهبية خلف البحيرة .

ومن جانبه أكد المحاسب كمال عبد التواب سلومة رئيس مجلس ومدينة يوسف الصديق ، بأنه فور علمه بالوفاة استدعي طبيب الوحدة الصحية بالقرية لمعرفة سبب الوفاه والتي تبين أنها بسبب هبوط جاد في الدورة الدموية ، مشيرا إلى أنه سيشيع جثمانها في العشرة من صباح غد الأربعاء بمقابرة الأخوة الأقباط بالقرية الثانية التابعة لمنشأة قارون بمركز يوسف الصديق .

وأكد"رئيس المركز بأن ابنتها ماريه تم إعلامها بخبر وفاة والداتها وبطريقها من القاهرة إلي القرية ، لافتا بأن جميع تلاميذها واهالي القرية في حالة حزن شديدة عقب اعلام خبر وفاتها والجميع في حالة ذهول كونها لم تعاني قبل يومين من أي امراض عضوية وكانت ترافقهم امس واول امس بالورشه للاشراف عليهم وتوجههم .

يذكر أن أيفيلين كانت متزوجه من الراحل الشاعر سيد حجاب ولديها ولد وبنت في العقد الثالث من عمرهما ، وحولت القرية الفقيرة إلي اهم قرية سياحية يزورها الالاف السائحين طوال العام ، كما أضفت فيها عشرات الورش وفتح باب رزق ومشاريع جعلت من ابناء القرية محترفين في صناعة وفن الخزف والفخار ، التي تروجه لهم في اغلب دول العالم ، وزرعت الثقافه والعلم في عقول سيدات القرية اللاتي كانت واحدة منهم لما قدمته لهذه القرية وابنائها .