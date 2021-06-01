الثلاثاء 01 يونيو 2021
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اقتصاد

مفوض الاتحاد الافريقي : الاصلاحات الكبري تبني أساليب جديدة

أمانى أبوزيد تؤكد أهمية تنفيذ منطقة حرة وتحفيز الرقمنة

الدكتور أماني ابو
الدكتور أماني ابو زيد

أكدت الدكتورة أماني أبوزيد مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية، على أهمية مجال الطاقة في مصر وكيفية التعافي الذكي والأخضر بالقارة الإفريقية ما بعد كورونا، مؤكدة على ضرورة  التركيز على أربعة محاور رئيسية يأتي على رأسها تسريع الوصول إلى الطاقة والتحول للطاقة المتجددة، وتحفيز الرقمنة عبر جميع القطاعات، إضافة إلى توسيع نطاق النقل الآمن، الذكي والمقاوم للتغيرات المناخية والشامل، ودعم تفعيل وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمشاريع الرئيسية للاتحاد الإفريقي.

 

ونوهت «أبوزيد» إلى أهمية استغلال الواقع والمتغيرات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا للإسراع بإحداث إصلاحات كبرى وذلك  لتبني أساليب عمل جديدة تقوم على أسس تكنولوجية  وبيئية ومواصفات مقاومة للمتغيرات المناخية وتدعم رقمنة كل المجالات والتحول للطاقة النظيفة واستخدام وسائل النقل الآمنة والتي تعتمد على الطاقة النظيفة واتباع الإدارة الذكية للمدن وكذلك الإسراع بمشروعات الربط القاري في كافة مجالات البنية التحتية. 

 

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر "دور المرأة الإفريقية في دعم اتفاقية التجارة البينية الإفريقية في ظل تحديات ما بعد جائحة كورونا" بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مساء اليوم الثلاثاء الموافق الأول يونيو، الذي شارك فيه أكثر من11 متحدثة من 7 دول إفريقية، حيث  يساهم المؤتمر في التعرف على المتوقع والمأمول حول دور المرأة الإفريقية. 

 

ودعت المفوض للاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة إلى الإسراع برقمنة الخدمات وتغيير نظم العمل واتخاذ التدابير للتحول للطاقة النظيفة في أسرع وقت، مشيدة بالقفزات الكبرى التي حققتها العديد من الدول الإفريقية في هذا المجال وعلى رأسها مصر. كما دعت إلى المزيد من الشراكات الفاعلة وخاصة مع القطاع الخاص وتحسين ودمج وتنسيق السياسات والأطر التنظيمية للسماح بسوق تطوير بنية تحتية جذابة وكبرى عبر القارة السمراء. 

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