وزير التعليم يعلق على استفادة طلاب الثانوية من امتحانات السودان

الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على مدى استفادة طلاب الثانوية العامة بامتحانات الثانوية العامة المصرية بالسودان، خاصة بعد اختلاف نظام اسئلة الامتحانات.

وقال الوزير، في تصريحات له، إنه لا علاقة لهذه الامتحانات من حيث فلسفة التقييم وطبيعة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة المصرية المقبلة، والأفضل دراسة نماذج الامتحان التجريبي الثاني والثالث إن شاء الله.

وشدد الوزير على أن الطلاب مطالبون بفهم أهداف كل درس وليس مادة علمية بعينها، يعني إذا فهم الطالب مخرج التعلم من الكتاب أو أى مصدر من مصادر ﺑﻨﻚ المعرفة فهذا يكفي، لكن صياغة السؤال نفسه تعكس خلطا في فهم الهدف من المصادر المختلفة.

وأضاف أنه إذا فهم الطالب مخرج التعلم أو الهدف من الدرس في مادة معينة عن طريق مدرستنا فقط فهذا يكفي، لكن إذا كان يفضل دراسته من مصدر آخر فهذا اختياره، وتابع أن كلها مصادر مساعدة للفهم ولا يوجد في القاموس الحالي كلمة مصادر مقررة أو مطالبين بها.

واختتم الوزير تصريحاته بأن الطلاب مطالبون فقط بفهم هدف كل درس من أى مصدر يفضلونه.