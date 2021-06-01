الأربعاء 02 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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لايف ستايل

ماريا جراتسيا عن عرض ديور في اليونان: «شرف عظيم»

دار أزياء ديور
دار أزياء ديور

اختارت دار الأزياء الفرنسية ديور أثينا لتقديم عرض مجموعة كروز القادمة، والتي حددت موعده في 17 يونيو، مشيرة إلى أنه سيتم الامتثال الكامل للإجراءات الصحية الحالية لوقف انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لموقع wwd، قالت ماريا جراتسيا كيوري، المديرة الفنية لمجموعات الأزياء الراقية والملابس الجاهزة والإكسسوارات في ديور: “اليونان بلد قريب من قلبي.. بصفتي من مواطني روما، فهي بالنسبة لي مهدًا أساسيًا وملهمة للثقافة والأدب والإبداع بجميع أشكاله من الأساطير إلى الأوديسة، ومن الهندسة المعمارية والفلسفة إلى الحرف التي لا تقدر بثمن”.

وتابعت: "تمثل أثينا بالنسبة لي وجهة الأحلام لتقديم العروض والاحتفال بسحر الثقافات ونقلها.. إنه لشرف عظيم أن أكون قادرة على تحقيق هذا الحلم في 17 يونيو  في قلب عاصمة بهذا الجمال المذهل ومن خلال مجموعة واسعة من التبادلات الفنية من الرقص إلى الرسم، ومهارات الأجداد التي تبهرنا جميعا".

كما أن السلطات اليونانية منحت ديور تصريحاً بتنظيم جلسات تصوير في عدة مواقع رئيسة أبرزها معلم هيروديس أتيكوس عند سفح الأكروبول، وفي معبد بوسيدون قرب أثينا ومعبد زيوس في نيميا، والذي سيجتمع مع إبداع الفنانين والحرفيين المحليين الذي يصادف مع احتفال اليونان بمرور 200 عام على الاستقلال.

وكانت دار الأزياء والعلامة الفرنسية العالمية «كريستيان ديور» قد قدمت العام الماضي مجموعتها الجديدة للأزياء الراقية ضمن فعاليات أسبوع موضة «هوت كوتور» في باريس لموسم خريف وشتاء عام 2020 2021، وبدلًا من تقديم عرضها على المدرج التقليدي أمام جمهور من العملاء والمشاهير والمحررين والمصممين والمؤثرين، قامت بتقديمه على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد تغيير تنسيق أسبوع الموضة إلى تنسيق رقمي بالكامل، وذلك بسبب استمرار انتشار وباء كورونا، والذي تميز بالإطلالات النهارية وملابس السهرة.

كروز ديور دار ازياء اليونان أثينا الهندسة المعمارية كورونا

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