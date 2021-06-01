أصحاب المحال عقب قرار عودة العمل بالمواعيد الصيفية: «عايزين ناكل عيش»

تباينت آراء عدد من أصحاب المحلات، حول تطبيق قرار عودة العمل بالمواعيد الصيفية، لتصبح من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً، وزيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل، موضحين أنهم كانوا في انتظار هذا القرار .

في البداية يقول أشرف على، صاحب أحد محلات الملابس بمنطقة الدقي، إن الوضع من بعد كورونا تبدل تماما وأصبح الإقبال أقل: "مبسوطين طبعا أن التوقيت اتمد لان الحركة بتفرق معانا كتير والزبائن كلها بتحب تشتري باليل مش بالنهار ويارب كورونا تمشي ونرجع زي الاول".

وأضاف خالد عبدالرحمن، أنه متوقع بعودة الحياة إلى مجراها مع بداية شهر يوليو: "بقالنا أكتر من سنة علي الحال ده ومشتتين وفرحنا لما المواعيد الصيفية رجعت تاني عايزين نرجع زي الأول من غير قلق ونرجع ناكل عيش حتى في المواسم الوضع مبقاش حلو".

وأشار سعد وليم، صاحب قهوة، في منطقة وسط البلد: “أول ما سمعت عن القرارات الجديدة لمجلس الوزراء فرحت أن الحظر هيتفك شوية وخاصة الركود الي بنشهده بسبب قلة الوقت وأغلب الزبائن تجلس لنصف الليل ولكن الآن ملتزمين بمواعيد محددة”، قائلا: " اهو احسن من الاول نفسنا نرجعأ نفتح ونقفل براحتنا زي من سنتين فاتوا يارب الوضع يرجع احسن من الاول علشان الناس تاكل عيش ومنفضلش عايشين في قلق".



يشار إلى أن فتح وغلق المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية ستكون يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.





أما مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فيتم فتحها يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

received_946423376204851

received_776008106447844