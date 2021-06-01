«لديها مليون ونصف متابع».. روّاد السوشيال يتفاعلون مع صور البلوجر بطوط

حالة من الجدل أثيرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما تصدرت البلوجر الشهيرة بـ بطوطة نصر منصات السوشيال ميديا، بعد كتب كتابها، وتداول روّادها صور وفيديوهات كتب الكتاب عبر "فيسبوك"، و"تويتر".

وانقسم روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما بين تعليقات إيجابية وتفاعل معاها الكثير من خلال صورها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وبين الرفض لهذا الاحتفاء، والسؤال عنها من هي وماذا تفعل؟



البلوجر بطوط نصر هي عروس السوشيال ميديا بعد قصة حب بينها وبين خطيبها أحمد دامت لـ4 سنوات حيث وعلقت على الصور قائلة: “انا عروسه بجد”، وعلقت على صور أخرى قائلة: “وأخيرًا جه اليوم وهبقي معاه”.

فيما تساءل عدد من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من تكون بطوط، وماذا فعلت لتتصدر صورها “فيسبوك”.



بعد تصدرها محركات البحث، اليوم الثلاثاء، اتضح أن لدى البلوجر بطوط نصر، أكثر من مليون ونصف متابع عبر موقع تبادل الصور "انستجرام"، وكتب محمد أمين، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأحد أصدقاء البلوجر بطوط: "هقولك أنا فرحانلها ليه وعمري ما عملت لأي بلوجر كدا ولا كم البوستس دي، عشان دي غير أي بلوجر، دي واحدة طيبة وجدعة جدا اتقدملها عريسها وهو عنده 20 سنة بس!! ودبلة خطوبتهم فضل يحوش فيها سنة من فلوسه وشغله ورغم إن هي أغلب صحابها بلوجرز ومرتاحين ماديا إلا أنها ماهتمتش بكلام حد ولا إنه يجيلها أغلى حاجة ودبلة خطوبتهم كانت عندها بالدنيا كلها ووقفت قصاد أهلها وقالتلهم ماتطلبوش منه حاجة هو هيعمل المستحيل علشان نبقي لبعض، دي بنت اصول مطلبتش وافورت وهاتلي ولا جبلي ولا ولا ولا ، دي واحده فضلت معاه 4 سنين خطوبه مستحمله كل حاجه، فربنا يهنيها ويفرحهم".