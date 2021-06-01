جوبا: مفاوضات الحكومة السودانية والجبهة الشعبية تمضي بصورة طيبة

أكد توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس فريق الوساطة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الشعبية لتحرير السودان تمضي بصورة طيبة وأن السلام في مرحلته الثانية بات قريباً.

ووصل توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، مساء اليوم إلى الخرطوم، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة.

وقال قلواك إن زيارته إلى الخرطوم تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الخرطوم وجوبا، مبيناَ أنه سيطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على مسار عملية التفاوض بجوبا بين وفدي الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، بجانب بحث القضايا السياسية والتحديات التي تواجه مسيرة العلاقات بين البلدين.

وأوضح توت قلواك أن زيارته للخرطوم، على رأس وفد عالي المستوى يضم وزراء القطاع الاقتصادي ، تأتي بتوجيه من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لبحث العلاقات السياسية بين الدولتين.

وأوضح مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، أن مدينة جوبا تستضيف حالياً المفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وأضاف "نبشر الشعب السوداني بأن المفاوضات تمضي بصورة طيبة وأن السلام في مرحلته الثانية بات قريباً".

وأكد توت قلواك أن الجانبين يعملان بروح طيبة من أجل الوصول إلى سلام شامل في السودان، وقال إنه سيتم توحيد الرؤى حول المسودة التي تقدمت بها الحركة الشعبية شمال ورد الحكومة عليها، لمناقشتها في ورقة واحدة تمهيداَ للوصول إلى اتفاق إطاري بين الجانبين.

كباشي يلتقي رئيس جنوب السودان في جوبا

وفي ذات السياق، التقى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بالقصر الرئاسي بجوبا في وقت سابق اليوم، عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس الوفد الحكومي التفاوضي السوداني ، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي؛ بحضور رئيس فريق الوساطة مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بجانب عملية التفاوض التي تجري حالياً بجوبا بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال.

وقال عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس الوفد الحكومي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، إنه قدم تنويراً للرئيس سلفاكير ميارديت حول مجريات عملية التفاوض بجوبا مع الحركة الشعبية وجهود الوساطة التي تمت في هذا الصدد.