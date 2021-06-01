الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«دعموا العدوان الإسرائيلي».. الخارجية الفلسطينية تستدعي 4 سفراء

وكيل وزارة الخارجية
وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة،

استدعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، أمل جادو شكعة، سفراء كل من النمسا والتشيك وبريطانيا وبلغاريا، على خلفية التصويت السلبي لبلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في كل من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وأعربت جادو شكعة عن صدمة القيادة الفلسطينية من هذا التصويت الذي يشكل ضوءا أخضر لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإمعان في عدوانها وانتهاكاتها الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقوبة، ويعطي إسرائيل المجال لترسيخ احتلالها والمضي في ارتكابها جريمتي الأبارتهايد والاضطهاد اللتين تشكّلان جرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وطالبت جادو سفراء الدول الأربع بتقديم توضيحات من وزاراتهم حول تصويتهم السلبي في مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، وسلمتهم رسائل احتجاج من وزير الخارجية والمغتربين إلى نظرائه في هذه الدول.

كما أكدت جادو شكعة ضرورة اجتثاث مسببات الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأنه سيتم استدعاء السفير الألماني يوم الخميس المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السفير الفلسطين في مصر، دياب اللوح، أن اجتماعا تشاوريا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية سيعقد قريبا في الدوحة، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وأوضح السفير اللوح، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع يأتي تمهيدا لانعقاد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية في سبتمبر المقبل ويأتي في مرحلة مفصلية للشعب الفلسطيني.

من جانب آخر، شدد اللوح على أهمية التشاور مع الأشقاء في الأردن ومصر في كل المجالات، خاصة فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء ممارسات الاحتلال في القدس المحتلة وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات لعصابات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال.

الخارجية الفلسطينية الرئيس الفلسطيني سفراء رسائل احتجاج مجلس الأمن

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