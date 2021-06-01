رئيس الوزراء الفلسطينى يصل سلطنة عمان ضمن جولته الخليجية

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العُمانية مسقط، في زيارة رسمية، في إطار جولته الخليجية لحشد الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني، ولتعزيز التعاون بين البلدين، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله، وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الدولة، محافظ مسقط سعود بن هلال البوسعيدي، ووزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري، ووكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، ورئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية السفير خالد بن سعيد الجرادي، وسفير دولة فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جرادات، وفقا لما أوردته وكالة وفا الفلسطينية قبل قليل .

ومن المقرر أن يلتقي أشتية مع نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد، الممثل الخاص لجلالة السلطان، وعدد من الوزراء والمسئولين العمانيين.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مع أشتية والوفد المرافق، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأعرب أمير الكويت خلال اللقاء، عن موقف بلاده الثابت والمساند للقضیة الفلسطینیة العادلة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطیني؛ سعیًا لتحقیق ما یتطلع إلیه من إقامة دولة فلسطین المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفقًا لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة.

وأكد أن القضیة الفلسطینیة كانت وما زالت قضیة الكويت الأولى وذات مكانة مركزیة في عالمنا العربي والإسلامي، متمنیًا للشعب الفلسطیني الأمن والسلام والعزة والنصر.

من جهته، أعرب رئیس مجلس الوزراء الفلسطيني عن بالغ شكره واعتزازه للعاهل الكويتي، مقدرًا جھود الكویت ودعمها اللامحدود قیادة وشعبًا للقضیة الفلسطینیة، ومناصرة الشعب الفلسطیني؛ لتحقیق كل ما یتطلع إلیه من أھداف، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.