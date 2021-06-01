محمد العصار.. الفارس النبيل

فى تاريخ كل أمة رجال يجب التوقف أمام سيرتهم، والراحل الفريق محمد العصار، الذى تمر غدًا ذكرى ميلاده، واحد من هؤلاء بلا شك.

خدم الفريق العصار مصر فى مناصب عديدة، فقد شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة ٣٠ يونيو، وكان أحد الحضور فى مؤتمر ٣ يوليو، الذى انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى ونهاية حكم الإخوان، وعمل وزيرًا للإنتاج الحربى ما يقرب من ٥ سنوات حقق خلالها نجاحات كبيرة.

كان الرجل معروفًا بأنه شخص غزير المعرفة والثقافة ومفاوض متمكن فيما يخص الأمور العسكرية وصفقات السلاح، وربما يأتى وقت يعرف فيه الجميع دوره الكبير والمهم فى هذا الملف الحيوى والاستراتيجى. وقد شارك الفريق العصار فى حربى الاستنزاف وأكتوبر، ونال عدة أوسمة منها «الجمهورية» من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلى أكتوبر، ووسام جوقة الشرف مرتبة قائد من فرنسا.

تحية لروح الفريق العصار.