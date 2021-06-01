الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد العصار.. الفارس النبيل

محمد العصار
محمد العصار

فى تاريخ كل أمة رجال يجب التوقف أمام سيرتهم، والراحل الفريق محمد العصار، الذى تمر غدًا ذكرى ميلاده، واحد من هؤلاء بلا شك.

خدم الفريق العصار مصر فى مناصب عديدة، فقد شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة ٣٠ يونيو، وكان أحد الحضور فى مؤتمر ٣ يوليو، الذى انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى ونهاية حكم الإخوان، وعمل وزيرًا للإنتاج الحربى ما يقرب من ٥ سنوات حقق خلالها نجاحات كبيرة.

كان الرجل معروفًا بأنه شخص غزير المعرفة والثقافة ومفاوض متمكن فيما يخص الأمور العسكرية وصفقات السلاح، وربما يأتى وقت يعرف فيه الجميع دوره الكبير والمهم فى هذا الملف الحيوى والاستراتيجى. وقد شارك الفريق العصار فى حربى الاستنزاف وأكتوبر، ونال عدة أوسمة منها «الجمهورية» من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلى أكتوبر، ووسام جوقة الشرف مرتبة قائد من فرنسا.

تحية لروح الفريق العصار.

الأكثر قراءة

خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

بعد تدهور حالتها الصحية.. إيمان الحصري تتصدر تريند السوشيال ميديا

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

حقيقة هروب «كارتيرون» من الزمالك للمرة الثانية

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

«اشتكاني للسيسي».. نبيل فهمي: عرضت على وزير خارجية إثيوبيا تمويل مصر لسد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009