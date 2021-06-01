الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين «التعاون الخليجي» يؤكد عمق الروابط الأخوية بين السعودية والكويت

ولي عهد الكويت
ولي عهد الكويت

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء: عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوطيدة، التي تجمع الشقيقتين السعودية والكويت.
 

وقال الحجرف - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": إن زيارة ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، للرياض في أول زيارة خارجية رسمية له، ضيفًا عزيزًا على ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تحمل مضامين سامية ومعاني نبيلة تعكس مكانة المملكة لدى دولة الكويت قيادةً وشعبًا.
 

وأوضح أن هذه الزيارة ترسيخ للعلاقات الاستثنائية، ومبادئ التشاور الأخوي، وتلاقي الرؤى المشتركة في النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
 

وقد عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، اجتماعا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
 

وفي بداية الاجتماع تسلم من ولي العهد بدولة الكويت رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
 

وقد رحب بن سلمان بولي العهد بدولة الكويت، ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، فيما أعرب ولي العهد بدولة الكويت عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد.
 

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.
 

حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأميرتركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
 

فيما حضر من الجانب الكويتي المستشار بديوان سمو ولي العهد ضاري عبدالله العثمان، ووزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومعالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، ومدير مكتب ولي العهد الفريق جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد مازن عيسى العيسى، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

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