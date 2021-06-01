إصابة 14 في حريق بكفر الشيخ

كشف أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، عن إصابة 14 شخصا جراء اندلاع حريق في منزل بمدينة مسير، ونقلوا إلى قسم الحروق بمستشفى كفرالشيخ العام والعبور، وخرج ٩ حالات منهم بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية.

وتوجه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف الموافى، السكرتير العام، إلى مستشفى كفرالشيخ العام، للاطمئنان على الحالات الـ3 الذين تم حجزهم بقسم الحروق بالمستشفى العام والتأكد من استقرار حالتهم الصحية، مكلفًا قيادات مديرية الصحة والدكتور لطفى عبد السميع، مدير المستشفى العام، بمتابعة حالة المصابين، وتوفير سبل الرعاية لهم، حتى تماثلهم الشفاء.

كما توجها لمستشفى العبور، للاطمئنان على حالتين قد تم تحويلهم لتلقي العلاج بالمستشفى، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية، داعياً الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.

وقال أحمد السماحي إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ونقل أي مصاب لأي مستشفى إذا كانت حالته تستدعي ذلك، داعياً الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.