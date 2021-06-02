الأربعاء 02 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 2-6-2021 فى البنوك المصرية

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

 سعر الدينار الكويتي اليوم.. يرصد موقع "الدستور"  سعر صرف العملة الكويتية اليوم الأربعاء الموافق 2-6-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقاً آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

 

 سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تداوله في السوق المحلي اليوم الأربعاء وقبيل ختام الأسبوع الجاري في قطاع كبير من البنوك والمصارف العربية والاجنبية، حيث بلغ تداول أعلى سعر للعملة الكويتية للشراء 52.29 جنيه، وفقاً للبنك الأهلي المصري، فيما تذيل سعر الدينار أمام الجنيه بسوق العملات في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.20 جنيه.

  
وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
 

أظهرت المؤشرات الصباحية اليوم الأربعاء استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري علي ارتفاع ليسجل داخل البنك التجاري الدولي للشراء 52.29 جنيه وللبيع 49.11، وفي بنك مصر فبلغ سعر العملة الكويتية أمام الجنيه اليوم للشراء 52.24 جنيه وللبيع 49.11.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء


وحقق سعر صرف العملة الكويتية اليوم أمام الجنيه المصري في بنك عودة ارتفاعاً ملحوظاً لتسجل للشراء 52.39 جنيه وللبيع 48.46، وفي بنك القاهرة فسجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.93، كما ارتفع سعر الدينار في بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 52.29 جنيه وللبيع 51.97.

 

اقرأ أيضا 

رابط نتائج طلاب الثانوية العامة

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي تراجع الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 52.32 جنيه وللبيع 48.48، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.38 جنيه وللبيع 49.05، كما انخفض سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 52.26 جنيه وللبيع 48.87.


سعر الدينار الكويتي في السوق العالمي


وعلى مستوى الأسوق العالمية، فقد حقق سعر صرف الدينار الكويتي استقراراً أمام الدولار الأمريكي، ليسجل عند مستوى 0.300 دينار، في حين ارتفع اليورو إلى 0.367 دينار.

كما حقق سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعاً إلى 0.428 دينار فيما صعد الفرنك السويسري إلى 0.334 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.

سعر الدينار الكويتي الدينار الكويتي الدينار الكويتي اليوم بنك الكويت الوطني استقرار سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي اليوم

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة صورة الرادار الملتقطة لـ«رجل وامرأة»

«لازم يموت».. «النيابة» تكشف تفاصيل جديدة في التعدي على رئيس حي عين شمس

الباز يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

صورة نادرة لصلاح قابيل بكواليس «ذئاب الجبل» قبل وفاته

السلطات البرازيلية تدرس من جديد شراء لقاح «سبوتنيك V» الروسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009