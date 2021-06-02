سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 2-6-2021 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم.. يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الكويتية اليوم الأربعاء الموافق 2-6-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقاً آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تداوله في السوق المحلي اليوم الأربعاء وقبيل ختام الأسبوع الجاري في قطاع كبير من البنوك والمصارف العربية والاجنبية، حيث بلغ تداول أعلى سعر للعملة الكويتية للشراء 52.29 جنيه، وفقاً للبنك الأهلي المصري، فيما تذيل سعر الدينار أمام الجنيه بسوق العملات في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.20 جنيه.



وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



أظهرت المؤشرات الصباحية اليوم الأربعاء استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري علي ارتفاع ليسجل داخل البنك التجاري الدولي للشراء 52.29 جنيه وللبيع 49.11، وفي بنك مصر فبلغ سعر العملة الكويتية أمام الجنيه اليوم للشراء 52.24 جنيه وللبيع 49.11.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء



وحقق سعر صرف العملة الكويتية اليوم أمام الجنيه المصري في بنك عودة ارتفاعاً ملحوظاً لتسجل للشراء 52.39 جنيه وللبيع 48.46، وفي بنك القاهرة فسجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.93، كما ارتفع سعر الدينار في بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 52.29 جنيه وللبيع 51.97.

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وفي مصرف أبوظبي الإسلامي تراجع الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 52.32 جنيه وللبيع 48.48، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.38 جنيه وللبيع 49.05، كما انخفض سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 52.26 جنيه وللبيع 48.87.



سعر الدينار الكويتي في السوق العالمي



وعلى مستوى الأسوق العالمية، فقد حقق سعر صرف الدينار الكويتي استقراراً أمام الدولار الأمريكي، ليسجل عند مستوى 0.300 دينار، في حين ارتفع اليورو إلى 0.367 دينار.

كما حقق سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعاً إلى 0.428 دينار فيما صعد الفرنك السويسري إلى 0.334 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.