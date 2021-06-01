«بن سلمان» يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت لخادم الحرمين (صور)

عقد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفي بداية الاجتماع تسلم ولي العهد السعودي، من ولي العهد بدولة الكويت، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

ورحب الأمير محمد بن سلمان، بولي العهد بدولة الكويت، ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، فيما أعرب ولي العهد الكويتي، عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد المملكة.

وتأتي زيارة ولي العهد الكويتي إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك ترسيخًا لعمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين.

أول زيارة رسمية

وفي وقتٍ سابق، قال سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، إنها "زيارة تاريخية ومهمة كونها أول زيارة لسموه منذ التزكية السامية لسموه وليًا للعهد".

وأضاف الشيخ علي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بمناسبة الزيارة، أن اختيار ولي العهد الكويتي، للمملكة العربية السعودية كأول دولة يزورها منذ توليه مهام منصبه، يؤكد المكانة الكبيرة والمهمة للسعودية وما تمثله من أهمية لدولة الكويت، مشددًا على أن ذلك يترجم العلاقة الوطيدة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأفاد بأن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين على مر العصور وتميزها بالنهج الثابت على التعاون والتكامل في كل المحافل الدولية وعلى كل الأصعدة.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد الكويتي، العديد من القيادات السعودية لبحث العلاقات المميزة بين البلدين وسبل تطويرها، إذ تعد هذه الزيارة الأولى التي يجريها ولي العهد الكويتي إلى المملكة العربية السعودية منذ توليه مهام منصبه العام الماضي.

بن سلمان يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

بن سلمان يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

بن سلمان يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

بن سلمان يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

بن سلمان يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

بن سلمان يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت