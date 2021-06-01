شركات المقاولات تتحالف لتنفيذ جسر القطار الكهربائي العين السخنة العلمين

كشف مصدر مسئول بإحدى شركة مقاولات المنفذة لمشروع القطار الكهرباء، أنه سيتم تنفيذ أعمال الجسر لمشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة –العلمين » ومن خلال أكبر تحالف للمقاولين الذي يضم 16 شركة مقاولات كبري. لتنفيذ المشروع وبالإضافة إلي تضافر عدد اكبر من شركات المقاولات المتنوعة من فئات شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة فى إطار مخطط الإسراع بتنفيذ الأعمال الترابية الأولية، لافتاً أن شركة سيمنس الألمانية ستتولى مهام التشغيل خلال الفترة المقبلة .

وقال، إن مشروع القطار السريع «العين السخنة – العلمين» الذى يمثل أحد أبرز مشروعات القومية بالدولة، والتي ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول هو تنفيذ جسر السكة للقطار والذي يشارك فى تنفيذه شركات المقاولات المحلية، بينما ينص المحور الثانى علي آليات تشغيل القطار والأعمال الكهروميكانيكية بالمشروع، مشيراً إلى أن يمتد مسار قطار على مسافة 438.3 كيلومتر، وهو قطار كهربائي فائق السرعة من المخطط تنفيذه خلال 24 شهرا بتكلفة تبلغ 7.8 مليار دولار، وتبدأ المرحلة الأولى بالمشروع فى المسافة من العاصمة الإدارية وحتى برج العرب بطول 260 كيلومترا، وتمتد المرحلة الثانية من تنفيذ مسار القطار فى المسافة من برج العرب وحتى مدينة العلمين الجديدة ، ومن برج العرب حتى الإسكندرية بطول 88.3 كيلومتر .

وأكد أن هناك توقعات بمضاعفة عدد شركات المقاولات المحلية فى الحصول على إسنادات تنفيذ الأعمال الأولية للتربة لمحطتين أخرى، مشيراً إلى أن هناك تكليفات موجهة لشركات المقاولات بشأن بدء العمل فى تنفيذ مشروع القطار السريع تستهدف إنهاء أعمال الجسات الترابية وتحديد المساحات والتصميمات الأولية بصفة عاجلة لحين الانتهاء من الاتفاق على المواصفات الفنية وآليات التشغيل للقطار بين وزارة النقل وشركة سيمنس الألمانية بما يدعم خفض الفترة الزمنية المستهدفة لتنفيذ المشروع والإسراع بتشغيله خلال السنوات المقبلة.

تحالفات جديد للمقاولين تنفذ 3 محطات للقطار الكهربائي خلال الفترة المقبلة

على صعيد آخر أعلن مصدر مسئول يترأس إحدى شركات المقاولات الكبري المنفذة لمشروع القطار الكهربائي ، أن هناك ترقبا لإسناد تنفيذ 3 محطات على مسار خط القطار الكهربائي السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان خلال الربع الثالث للعام الجاري، وأن هذا الإسناد لتحالف جديد لعدد من شركات المقاولات.

وأوضح أن إسناد عدد من تحالف شركات المقاولات لتنفيذ محطات العبور والشروق والمدينة الصناعية والعاشر من رمضان إلى عدد من شركات المقاولات المحلية، إلى جانب إسناد أعمال تنفيذ الورشة الرئيسية على مسار خط القطار، مؤكداً أن خلال الفترة الحالية سيتم إسناد باقى تنفيذ المحطات القطار الكهربائي إلى تحالفات آخر من شركات المقاولات بما يتماشى مع خطة مضاعفة نسب تنفيذ الأعمال على مسار المشروع تحقيقا لأهداف الجدول الزمني المحدد للتسليم.

وذكر أن مشروع القطار الكهربائي يمتد بطول 90 كم متضمنا 16 محطة رئيسية، حيث تبدأ أولى محطاته من محطة عدلى منصور نهاية الخط الثالث لمترو الأنفاق، ثم يمر فى مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وصولا إلى العاشر من رمضان، ومن المخطط إنشاء مشروع ضخم لجراجات السيارات بجانب كل محطة مترو على مسار القطار الكهربائى بما يسمح بتوجه المواطنين نحو استخدام وسائل النقل المكهربة الحديثة.