نائب محافظ القاهرة تناقش آليات تنفيذ خطة تطوير ميدان المطبعة بدار السلام

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية بمشاركة اللواء أيمن السعيد رئيس حى دار السلام والعميد خالد درويش متابعة المشروعات الجارية بالمنطقة الجنوبية وبحضور متدربي البرنامج الرئاسى والإدارات المعنية للمنطقة الجنوبية.

وناقش الاجتماع وضع دراسة متكاملة لإمكانية عمل تخطيط شامل لمنطقة المطبعة بدار السلام يشمل تطوير الميدان بشكل جمالى وحضارى ونقل مجمع مواقف السرفيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وتنفيذ حملة إزالة لرفع جميع الإشغالات وتحديد مداخل الشارع ومخارجه.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة عمل رفع مساحى لمنطقة التطوير، كما وجهت بضرورة دراسة القوة الاستعابية للموقف المقرر نقله وأن يشمل المقترح الجارى مناقشته عمل مظلات لحماية المواطن ولاعطاء مظهر حضارى وراقى.

وأكدت عبدالمنعم ضرورة استغلال دراسة سبل الاستفادة من المساحة التى سوف تنتج عن نقل الموقف بتنفيذ وإقامة ما يتيح تقديم خدمات متنوعة ومتعددة لقاطنى المنطقة.

وشددت نائب المحافظ على أنها تسعى للارتقاء بأحياء المنطقة الجنوبية من حيث تذليل أى مشاكل تؤثر على الحياة اليومية إلى جانب المضى قدما فى توفير الخدمات للمواطن وتحسين جودتها وتقديمها بشكل حضارى يتماشى مع ما مستوى التطوير الذى يتم على جميع الاصعدة بتوجيهات من القيادة السياسية.

وفى نهاية اللقاء أكدت استكمال إعداد المقترح أو التصميم وتلافى ملاحظاتها على ما تم عرضه ليأتى المقترح الجديد أو المعدل فى صالح توفير سبل الراحة والتيسير على المواطن.

وجاء الإجتماع في إطار القضاء على الزحام الذى تشهده الشوارع وتسهيل حركة مرور مواطنين والسيارات.

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