«الزراعة»: رصد متبقيات المبيدات للخضر والفاكهة وإحكام السيطرة على الأسوق

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك تنامي متسارع في استخدام المبيدات على مستوى العالم، حيث وصل الاستهلاك العالمي للمبيدات إلى 10 مليون طن وفي مصر إلى 10 آلاف طن بما يعادل 2 مليار جنيهاً، ولدينا 36 مصنع مسئول عن تجهيز وتحضير الآفات الزراعية وهي متمركزة في أراضي الدلتا.

وأضاف محمد عبد المجيد: «إنتاجنا المحلي يغطي أكثر من ثلث الاستهلاك ونحتاج لزيادة مصانع الإنتاج»، مشير إلى أن قضية غش المبيدات قضية عالمية، مؤكدا أن 1,6 تريليون دولار هي تكلفة منتجات مغشوشة يتعامل معها الإنسان وأغلبها من التكنولوجيا الحديثة، حيث نواجه غش المبيدات بوضع آليات لإحكام السيطرة عليها وانخفضت نسبتها لـ 17%.

وطالب رئيس لجنة المبيدات بتغليظ العقوبات على من يتسبب في غش المبيدات ونقوم بعمل برامج توعوية لمساعدة المزارعين في كيفية شراء المبيدات الآمنه، موضحا أنه لابد أن يتعامل مع المبيدات من يعي أنها مواد سامة ويكون حريص جداً تفادياً لهذه السموم، ويوجد بالولايات المتحدة 1,2 مليون مطبق للمبيدات ويحمل رخصه تطبيق المبيدات ونأمل بتطبيق هذا النظام بمصر.

وأوضح محمد عبد المجيد أنه تم تأهيل وتدريب 15 ألف مطبقى مبيدات والمستهدفين لمكافحة الآفات في مصر 50 ألف ولولا جائحة كورونا لتضاعف العدد، ونحتاج لإجراءات حازمة وصارمة تجاه المخالفين كالحبس والغرامة، ولجنة المبيدات تنظم زيارات ميدانية لتطبيق التوصيات ومتابعة عمليات التصنيع.

وقال رئيس لجنة المبيدات إنه لا يمنح أي مصنع جديد الرخصة إلا بعد الزيارة والفحص، ونحن نعمل من خلال التعاون مع المنظمات العالمية وعلى علاقة وثيقة بهم وبتطبيق كل ما هو مستحدث بمنتهى الشفافية، ويتم العمل في ظل قواعد عالمية ومنظمة تشنها المنظمات العالمية وفي المقابل نقوم بعمل خطة وطنية لرصد متبقيات المبيدات من خلال 17 سوق مركزي، النتائج مطمئنة جداً في سيرنا الجيد في العمل وتطبيق كل الإجراءات.

وأضاف: «ننسق مع شرطة المسطحات المائية للتأكيد على ترخيص المحال التجارية، حيث يتم صرف حوافز مجزية للعاملين لتشجيعهم الدائم على العمل والتحسين من أدائهم، لابد أن يظهر أصحاب محال بيع المبيدات شهادة بالترخيص على أماكن البيع»، مؤكدا أننا نصدر مبيدات لبعض الدول ونطمح في المزيد.