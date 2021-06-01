الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: رصد متبقيات المبيدات للخضر والفاكهة وإحكام السيطرة على الأسوق

مبيدات
مبيدات

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك تنامي متسارع في استخدام المبيدات على مستوى العالم، حيث وصل الاستهلاك العالمي للمبيدات إلى 10 مليون طن وفي مصر إلى 10 آلاف طن بما يعادل 2 مليار جنيهاً، ولدينا 36 مصنع مسئول عن تجهيز وتحضير الآفات الزراعية وهي متمركزة في أراضي الدلتا.
وأضاف محمد عبد المجيد: «إنتاجنا المحلي يغطي أكثر من ثلث الاستهلاك ونحتاج لزيادة مصانع الإنتاج»، مشير إلى أن قضية غش المبيدات قضية عالمية، مؤكدا أن 1,6 تريليون دولار هي تكلفة منتجات مغشوشة يتعامل معها الإنسان وأغلبها من التكنولوجيا الحديثة، حيث نواجه غش المبيدات بوضع آليات لإحكام السيطرة عليها وانخفضت نسبتها لـ 17%.
وطالب رئيس لجنة المبيدات بتغليظ العقوبات على من يتسبب في غش المبيدات ونقوم بعمل برامج توعوية لمساعدة المزارعين في كيفية شراء المبيدات الآمنه، موضحا أنه لابد أن يتعامل مع المبيدات من يعي أنها مواد سامة ويكون حريص جداً تفادياً لهذه السموم، ويوجد بالولايات المتحدة 1,2 مليون مطبق للمبيدات ويحمل رخصه تطبيق المبيدات ونأمل بتطبيق هذا النظام بمصر.
وأوضح محمد عبد المجيد أنه تم تأهيل وتدريب 15 ألف مطبقى مبيدات والمستهدفين لمكافحة الآفات في مصر 50 ألف ولولا جائحة كورونا لتضاعف العدد، ونحتاج لإجراءات حازمة وصارمة تجاه المخالفين كالحبس والغرامة، ولجنة المبيدات تنظم زيارات ميدانية لتطبيق التوصيات ومتابعة عمليات التصنيع. 

وقال رئيس لجنة المبيدات إنه لا يمنح أي مصنع جديد الرخصة إلا بعد الزيارة والفحص، ونحن نعمل من خلال التعاون مع المنظمات العالمية وعلى علاقة وثيقة بهم وبتطبيق كل ما هو مستحدث بمنتهى الشفافية، ويتم العمل في ظل قواعد عالمية ومنظمة تشنها المنظمات العالمية وفي المقابل نقوم بعمل خطة وطنية لرصد متبقيات المبيدات من خلال 17 سوق مركزي، النتائج مطمئنة جداً في سيرنا الجيد في العمل وتطبيق كل الإجراءات.

وأضاف: «ننسق مع شرطة المسطحات المائية للتأكيد على ترخيص المحال التجارية، حيث يتم صرف حوافز مجزية للعاملين لتشجيعهم الدائم على العمل والتحسين من أدائهم، لابد أن يظهر أصحاب محال بيع المبيدات شهادة بالترخيص على أماكن البيع»، مؤكدا أننا نصدر مبيدات لبعض الدول ونطمح في المزيد.

الزراعة رصد متبقيات المبيدات للخضر والفاكهة واحكام السيطرة على

الأكثر قراءة

خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

بعد تدهور حالتها الصحية.. إيمان الحصري تتصدر تريند السوشيال ميديا

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

حقيقة هروب «كارتيرون» من الزمالك للمرة الثانية

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

«اشتكاني للسيسي».. نبيل فهمي: عرضت على وزير خارجية إثيوبيا تمويل مصر لسد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009