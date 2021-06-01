بدء الاستئناف الجزئي لحركة الطيران الدولي بالجزائر

وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر أول طائرة بعد قرار الاستئناف الجزئي لحركة الطيران المتوقفة منذ 19 مارس 2020 بسبب أزمة فيروس (كورونا).

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، في تصريح صحفي: "إن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من فرنسا وعلى متنها 299 مسافرا جزائريا قد وصلت إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة اليوم"، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تحليل "بي سي آر" لجميع المسافرين الذين تم نقلهم من مطار (أورلي) بباريس قبل توجيههم إلى الحجر الصحي لمدة 5 أيام، وذلك على مستوى الفنادق التي تم اختيارها بمعرفة وزارة السياحة.

وأشار أمين أندلسي إلى مغادرة طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار هواري بومدين إلى باريس وعلى متنها 60 مسافرا، موضحا أن الجزائر استأنفت اليوم حركة الطيران جزئيا مع كل من فرنسا وتركيا وتونس وإسبانيا بمعدل 5 رحلات يوميا.

وأعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية- فى بيان اليوم- أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستنظم ابتداء من الأول من يونيو المقبل 6 رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا وتركيا وإسبانيا وتونس، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا من وإلى فرنسا، بمعدل رحلتين من وإلى باريس، رحلة واحدة من وإلى مرسيليا، ورحلة واحدة من وإلى كل من تركيا (اسطنبول) وإسبانيا (برشلونة) وتونس.

وحسب البيان: فإن المرحلة الأولى ستشمل مطارات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة فقط، باستقبال المسافرين عند الوصول أو المغادرين نحو الوجهات المحددة، مشيرا إلى أن هذه الترتيبات تمت عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطات الصحية تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالمجيد تبون.

وأوضح: إنه بالنسبة للـمسافرين الـمتوجهين إلى الجزائر يجب أن يكون الـمسافر حاملا لنتيجة سلبية لاختبار RT-PCR قبل أقل من 36 ساعة من السفر، وحيازة تذكرة سفر صالحة، وملء الاستمارة الصحية بالمعلومات المطلوبة، والتسديد المسبق للتكاليف المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله إلى البلاد، وتكاليف اختبار الكشف عن فيروس كوفيد- 19 المقرر من قبل السلطات الصحية.

وأكد البيان: إن تكاليف الإقامة بأماكن الحجر الصحي ستكون على مسئولية المسافر، كما سيخضع المسافر لحجر صحي إجباري لـمدة خمسة أيام في إحدى المؤسسات الفندقية مع مراقبة طبية دائمة وإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا في نهاية الحجر.

وأوضح: إنه بالنسبة للمسافرين من الجزائر فعليهم مراعاة الشروط التي تقررها سلطات البلدان الـمستقبلة بالنسبة لدخولهم لأراضيها.