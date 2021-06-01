الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة شاب من الفيوم على الحدود الليبية

شاب فيومي علي الحدود
شاب فيومي علي الحدود الليبيه

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب من قرية الغرق، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، على الحدود المصرية الليبية.

ترجع الواقعة عندما سافر مجموعة من شباب الفيوم إلى الحدود الليبية (هجرة غير شرعية) وسط الصحراء الحدودية بين البلدين بمرافقة أحد البدو المتخصصين "قصاصي الأثر"لمساعدتهم للوصول إلى ليبيا وفي الطريق أصاب الشاب الإرهاق أثناء عبور الحدود، فتركته المجموعه ليستريح وذهبوا في طريقهم داخل الحدود الليبية وبعد عدة أيام لم يصل الشاب إليهم فقاموا بالاتصال بأهله في الفيوم 19/5/2021 ليعلموهم بعدم وصول ابنهم.

سريعًا، طار مجموعة من أسرة الشاب إلى منطقة السلوم، لسؤال الجهات الأمنية المختصة، ظنًا منهم أنه تم القبض على ابنهم، فلم يعثروا عليه وبدأ مشوار البحث والتحري والتواصل مع القبائل العربية هناك ومع كشافين الأثر وبمعاونة الأمن هناك حتى تم العثور عليه متوفي، وسيتم تشييع جثمانه غدًا بمقابر العائلة بقرية الغرق وسط حالة من الحزن أصابت أهالي بلدته.

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العثور جثة شاب فيومي الحدود الليبية

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