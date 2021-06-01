«أجرت 7 عمليات في 3 شهور».. رواد السوشيال ميديا لإيمان الحصري: «ننتظر عودتك للشاشة قريبا»

تستعد الإعلامية إيمان الحصري لإجراء عملية جراحية جديدة، بإحدى مستشفيات القاهرة، حيث خضعت لإجراء 7 عمليات خلال 3 شهور فقط، وهو ما أدى لتدهور حالتها الصحية بشكل شديد.

وتصدرت الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري محركات البحث على مدار الساعات الماضية في محاولة لمعرفة آخر تطوراتها.

جملة تعليقات صاحبت نبأ تطور الحالة الصحية لايمان الحصري، حيث تمنوا للإعلامية الشفاء العاجل من كل مرض، حيث علقت آية محمود، إحدى رواد السوشيال ميديا قائلة: "ربنا يشفيها يا رب ويمنحها الصحة والعافية وتقوم بألف صحة وسلامة بحق الأيام الكريمة المباركة تقومي بألف سلامة يا بنتي ونور عين خالتو وتنوري بيتك وترجعي بألف سلامة"، فيما قالت هدير أحمد قائلة: "ربنا يتم شفاها وترجع بألف سلامة، سلامتك يا إيمان ده إنتِ الوجه المشرف اللي بيطل علينا، شدي حيلك حبيبتي".



وقالت آمال أحمد: "يا رب يتم شفاءك على خير ويعافيكي ويبعد عنك أي شر وأذى وترجعي تنوري الشاشة من تاني"، وأشاد إسلام سمير بمهنية الإعلامية قائلا: "إعلامية مهذبة ومحترمة بحبها جدًا، يا رب يشفيها ويعافيها يا رب ويحفظها من كل شر"، فيما قال أحمد عطا: "ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامة، إنتي من أحسن المذيعات ومستنيينك ترجعلنا في أسرع وقت".

كانت أسرة الإعلامية إيمان الحصري قد نشرت على صفحتها الشخصية عبر «فيسبوك» تفاصيل عن حالتها الصحية بعد تعرضها لإهمال طبي كاد أن يقضي على حياتها دون ذكر تفاصيل أي شيء عن هذه العملية الجراحية، حيث وعدت الأسرة الجمهور بإعلان أي تفاصيل تخصها أولا بأول، حيث طلبوا من الجمهور الدعاء لها بالعودة إلى أسرتها والشفاء العاجل قريبا.