الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

«أجرت 7 عمليات في 3 شهور».. رواد السوشيال ميديا لإيمان الحصري: «ننتظر عودتك للشاشة قريبا»

إيمان الحصري
إيمان الحصري

تستعد الإعلامية إيمان الحصري لإجراء عملية جراحية جديدة، بإحدى مستشفيات القاهرة، حيث خضعت لإجراء 7 عمليات خلال 3 شهور فقط، وهو ما أدى لتدهور حالتها الصحية بشكل شديد.

وتصدرت الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري محركات البحث على مدار الساعات الماضية في محاولة لمعرفة آخر تطوراتها.

جملة تعليقات صاحبت نبأ تطور الحالة الصحية لايمان الحصري، حيث تمنوا للإعلامية الشفاء العاجل من كل مرض، حيث علقت آية محمود، إحدى رواد السوشيال ميديا قائلة: "ربنا يشفيها يا رب ويمنحها الصحة والعافية وتقوم بألف صحة وسلامة بحق الأيام الكريمة المباركة تقومي بألف سلامة يا بنتي ونور عين خالتو وتنوري بيتك وترجعي بألف سلامة"، فيما قالت هدير أحمد قائلة: "ربنا يتم شفاها وترجع بألف سلامة، سلامتك يا إيمان ده إنتِ الوجه المشرف اللي بيطل علينا، شدي حيلك حبيبتي".


وقالت آمال أحمد: "يا رب يتم شفاءك على خير ويعافيكي ويبعد عنك أي شر وأذى وترجعي تنوري الشاشة من تاني"، وأشاد إسلام سمير بمهنية الإعلامية قائلا: "إعلامية مهذبة ومحترمة بحبها جدًا، يا رب يشفيها ويعافيها يا رب ويحفظها من كل شر"، فيما قال أحمد عطا: "ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامة، إنتي من أحسن المذيعات ومستنيينك ترجعلنا في أسرع وقت".

 

كانت أسرة الإعلامية إيمان الحصري قد نشرت على صفحتها الشخصية عبر «فيسبوك» تفاصيل عن حالتها الصحية بعد تعرضها لإهمال طبي كاد أن يقضي على حياتها دون ذكر تفاصيل أي شيء عن هذه العملية الجراحية، حيث وعدت الأسرة الجمهور بإعلان أي تفاصيل تخصها أولا بأول، حيث طلبوا من الجمهور الدعاء لها بالعودة إلى أسرتها والشفاء العاجل قريبا.

مبارك الاعلام جديدة المواطنين مستشفى

الأكثر قراءة

خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

بعد تدهور حالتها الصحية.. إيمان الحصري تتصدر تريند السوشيال ميديا

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

حقيقة هروب «كارتيرون» من الزمالك للمرة الثانية

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

«اشتكاني للسيسي».. نبيل فهمي: عرضت على وزير خارجية إثيوبيا تمويل مصر لسد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009