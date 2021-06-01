الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‏المغرب: 8 ملايين و773 ألفا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية: أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 8772982 شخصا حتى اليوم.
 

وأفادت الوزارة -في بيانها: بأن 980501 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 172522 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 5640992 شخصا.
 

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 8 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا و8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.. وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس.

المغرب لقاح سينوفارم الصيني استرازينكا لقاح كورونا الصحة المغربية

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