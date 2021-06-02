«بدأت رحلتها العملية مبكرا».. قصة تألق الإعلامية إيمان الحصري

تستعد الإعلامية إيمان الحصري لإجراء عملية جراحية جديدة، بإحدى مستشفيات القاهرة، حيث خضعت لإجراء 7 عمليات خلال 3 شهور فقط، وهو ما أدى لتدهور حالتها الصحية بشكل شديد.

وتصدرت محركات البحث من جديد على مدار الساعات الماضية، عقب إعلان أسرتها بتطورات حالتها الصحية.

"تجاهل الضيوف لها"

وصرحت من قبل خلال لقاء جمعها بالإعلامية إسعاد يونس، بأن ضيوفها كانوا يتجاهلونها في بداية عملها الإعلامي، لصغر سنها، ولكنها كانت تفاجئهم بلباقتها.

"تأثرها بوالدها"

والد الإعلامية إيمان الحصري هو الكاتب الصحفي الراحل أحمد الحصري الذي عمل مديرًا لتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

"بداية العمل"

وعملت مراسلة بقناة النيل للأخبار عقب تخرجها من كلية العلوم السياسية جامعة القاهرة، عام 2002.



في سن الخامسة والعشرين اشتركت في تقديم برنامج "البيت بيتك" عام 2006.



عملت كمراسل حربي عام 2007، حيث سافرت للأراضي الفلسطينية، في مهمة إعلامية وقتها.

كما انفردت بتقديم برنامج "هُن" عبر فضائية قناة "الحرة" الخاص بقضايا المرأة العربية المعاصرة.

قدمت في عام 2013 برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، التي انتقلت للعمل فيها، وتألقت في تقديم البرنامج لسنوات.

تقديم مؤتمرات هامة

وقدمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي في 13 مارس 2015 باختيار من رئاسة الجمهورية، كما ظهرت متألقة في إدارة جلسة اليوم الرابع من منتدى شباب العالم الأول، وكان عنوانها "دور المرأة في دوائر صناعة القرار"، لتقدم بعد ذلك الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "حكاية وطن" لعرض إنجازات السيسي في 4 أعوام، بيناير الماضي، كما قدمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، فضلًا عن عرضها حلقات خاصة من شمال سيناء، استعرضت من خلالها حياة أهل العريش وبئر العبد.

كانت أسرة الإعلامية إيمان الحصري قد نشرت على صفحتها الشخصية عبر «فيسبوك» تفاصيل عن حالتها الصحية بعد تعرضها لإهمال طبي كاد أن يقضي على حياتها.