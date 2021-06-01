بعد سريان مد ساعات العمل.. أصحاب محال تجارية: «كنا ننتظره لأن أرزاقنا تضررت»

تبدأ اليوم المحال التجارية تغيير مواعيد عملها طبقا للمواعيد الصيفية الجديدة في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

في جولة ميدانية رصدت الدستور آراء أصحاب المحال في الإسكندرية بعد زيادة ساعات العمل للمحال التجارية والمولات بمقدار ساعتين لتمتد حتى الـ11 مساء.

- أصحاب المحال التجارية: "كنا ننتظر هذا القرار"

يقول حمزة أحمد، صاحب أحد المحال التجارية: "كنا ننتظر قرار مد ساعات عمل المحال وتعديله، نظرا لكون المواعيد السابقة كانت تضر بأرزاقنا وعملنا".

فيما أوضح أمير على، صاحب أحد المحال التجارية، بأنه كان يريد أن يتم تطبيق قرار مد ساعات عمل المحال التجارية والمولات في شهر رمضان لأنه موسم سنوي ينتظره التجار، معلقا "بس الحمد لله إنه اتطبق أخيرا".

وبدوره قال محمد عادل، صاحب أحد المحال التجارية: "نواظب التنبيه على الزبائن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات قبل دخول المحال، والتعقيم الدائم للبروفات وأماكن القياسات بالمطهرات والمعقمات الكحولية، حفاظا على صحة وسلامة زبائننا"، معلقا "ياريت كل المحلات تعمل كده".

- المواعيد الصيفية

هذا ووفقا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر في منتصف أبريل الماضي، فسيتم فتح وغلق المحال يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، بدلا من الساعة ٩ مساء.

وشملت أيضا القرارات زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً.

وبالنسبة لمواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية ستكون يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة.

وستفتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً.

ويستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات تفتح على مدار اليوم.

مع التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

محافظ الإسكندرية: تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد

من جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة استمرار الحملات الدورية والمفاجئة مع بدء تطبيق المواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، وذلك اعتباراً من الثلاثاء 1 يونيو 2021، مشدداً على تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة تكرار المخالفة يتم الإغلاق لمدة شهر.

وأكد الشريف على رؤساء الأحياء ومعاونيه للاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، وخاصةً التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات لردع المخالفين.

المحال التجارية

المحال التجارية

المحال التجارية

المحال التجارية

المحال التجارية