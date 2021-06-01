ابنة الراحل بهاء عبد المجيد بعد فوزه بجائزة التفوق: أعظم كاتب في الكون

أعربت حلا بهاء عبد المجيد، ابنة الكاتب الروائي الدكتور بهاء عبد المجيد، عن سعادتها بخبر فوز والدها بجائزة الدولة للتفوق بفرع الآداب.

وكتبت عبر حساب والدها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الحمد لله.. كان نفسي تكون أنت اللي سمعت الخبر... أعظم كاتب في الكون يا بابا.... حلا.. جائزة الدولة للتفوق.

كان الراحل بهاء عبد المجيد قد رحل عن عالمنا في ١٣ ديسمبر من العام الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، فكان قد أصيب بمضاعفات خطيرة اضطرته لملازمة جهاز التنفس الصناعي، وتم احتجازه بوحدة العناية المركزة بمستشفى عين شمس التخصصي.

فلدى الراحل إسهامات عديدة في مجال الأدب بجانب عمله الأكاديمي كأستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس، وأستاذ زائر بجامعة أكسفورد بلندن، ومن قبلها سبق وعمل مدرسا للأدب الإنجليزى كلية التربية بجامعة الإسكندرية من 2003 - 2006، ومدرس الأدب الإنجليزى بكلية التربية بجامعة بنى سويف 2006 - 2007.

درجات علمية عديدة حصل عليها بهاء عبد المجيد بعد حصوله على ليسانس الآداب والتربية بقسم اللغة الإنجليزية كلية التربية بجامعة عين شمس عام 1989، ومنها: دبلوم عام في الأدب الإنجليزي واللغويات عام 1992، دبلوم خاص في الأدب الإنجليزي عام 1993، ماجستير في الأدب الإنجليزي بعنوان "موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان" عام 1996، والدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها "تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية" عام 2000.

ومن أعماله الإبداعية: البيانو الأسود (مجموعة قصص قصيرة) 1997، سانت تيريزا (رواية ) دار شرقيات للنشر 2001، النوم مع الغرباء وجبل الزينة "روايتان" عن دار ميريت للنشر 2005، والطبعة الثانية من "جبل الزينة" صدرت عن دار الدار للنشر عام 2007، بينما الطبعة الثانية من "سانت تيريزا" صدرت في 2008،وتعد رواية "القطيفة الحمراء" آخر عمل أدبي صدر له عن دار نشر "إبييدي" في عام 2019، وهي رواية ملحمية اجتماعية، يمتزج فيها الهم العام بالخاص، من خلال تتبع سيرة أسرة مصرية من منتصف الستينيات وما شهدته من حرب الاستنزاف، مرورًا بانتصار أكتوبر، اغتيال السادات، وصولًا إلى ثورة يناير، تمتزج فيها السيرة الذاتية بالسرد.