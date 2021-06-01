الفنان كريم عبد العزيز يعلن تعافي والده من «كورونا»

أعلن النجم كريم عبد العزيز، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تعافى والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والذي كان قد اصيب به خلال الآونة الأخيرة.

وكتب النجم كريم عبد العزيز عبر صفحته الرسمية قائلا: "يتوجه الفنان كريم عبدالعزيز بالشكر والتقدير والعرفان لكل من سأل عن الحالة الصحية لوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز ويطمئن الجميع أن الأستاذ بحمد الله وفضله قد تعافي تماما من فيروس كورونا وخرج من المستشفى ويواصل فترة النقاهة بمنزله".

وتقدم الفنان بالشكر لكافة متابعي معلقا: "ندعو من المولي عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية والشكر موصول لكل من اتصل تليفونيا ومن حاول ولم يستطيع الرد على اتصاله ومن كتب دعوه بظهر الغيب لإتمام شفاء الأستاذ محمد وشكر لكل فرد من الجمهور الغالي على دعواتكم ادام الله على الجميع دوام الصحة والعافية وأبعد عنكم كل شر أو مرض".



وكان قد تعرض المخرج محمد عبدالعزيز، والد كريم عبدالعزيز، لوعكة صحية شديدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة المخرج الكبير بفيروس كورونا، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج.

جدير بالذكر أن المخرج محمد عبدالعزيز ولد في 7 أغسطس 1940، وهو والد الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيق المخرج عمر عبدالعزيز، ويشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبدالوهاب، فمنذ بداية مشواره الفني في السبعينيات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم السينما الكوميدية.

وبدأ عمله في مجال الفن كمساعد مخرج في أفلام مثل "القاهرة 30" 1966، و"أبي فوق الشجرة" عام 1969، و"نحن لا نزرع الشوك" 1970، و"ثرثرة فوق النيل" عام 1971، ثم تولى الإخراج، وكانت بداية عمله في السبعينيات.