جدول مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 2-6-2021

جدول مواعيد القطارات اليوم من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، حيث ترتفع عمليات البحث بشكل يومي ومكثف على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت وعبر موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمسافرين عن مواعيد القطارات اليوم الأربعاء في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وتلتزم وزارة النقل وهيئة السكك الحديد بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من حيث الإجراءات الوقائية والإحترازية، نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم والبلاد بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكل ذلك خوفاً على صحة المواطنين والأسر المصرية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

جدول مواعيد القطارات اليوم

ويمكنك الآن معرفة مواعيد القطارات اليوم الأربعاء في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات من خلال التقرير اليومي اليومي الذي يرصده لكم “ الدستور ” ويشمل كافة مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 2-6-2021 في القاهرة والإسكندرية والصعيد.

مواعيد القطارات في القاهرة والإسكندرية

ويتحرك قطار رقم 914 مكيف من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الـ 1 ويصل إلى محافظة القاهرة 4:20.

ويتحرك قطار رقم 18 مميز من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الـ 1وعشر دقائق ويصل إلى محافظة القاهرة 5:15.

ويتحرك قطار رقم 586 مكيف من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 2:15 ويصل إلى محافظة طنطا 4:20.

ويتحرك قطار رقم 916 مكيف من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 2 ويصل إلى محافظة القاهرة 4:30.

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